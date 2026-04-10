Військовий зробив заяву про ТЦК та ухилянтів: що сказав

Військовий Микола з позивним Раптор. Фото: mvs.gov.ua

Українці, які ховаються по хатах, ухиляються від мобілізації та бояться, що їх зловлять ТЦК, на замислюються про важливе. Зокрема про те, що якщо людина дійсно не може за станом здоров'я проходити службу, то ТЦК віддадуть документи та особисті речі, і відпустять.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в інтерв'ю "24 Каналу" сказав Микола з позивним Раптор, головний сержант роти снайперів спецпризначення бригади "Рубіж".

Що сказав військовий про ухилянтів і ТЦК

"Дуже багато людей, яких я знаю, що сидять у хатах та ходять між гаражами, аби тільки їх не зловили, не задумуються, що коли людина потрапляє до ТЦК, то проходить ВЛК і якщо вона дійсно має вади по здоров'ю, то їй віддають телефон, документи, особисті речі та говорять йти. Вона виходить через парадні двері, махає рукою і дякує. Я неодноразово бачив це за період роботи з ТЦК", — заявив Микола Раптор.

Він додав, що "не такий страшний чорт, як його малюють". За словами військового, він теж думав, що у ТЦК працюють неадекватні люди. Микола припустив, що такі випадки можливо десь і є. Однак з тими людьми, з якими він співпрацює — вони адекватні.

"Вони розповідають, що набирають людей, тому що мають це робити. Вони не прокидаються кожного ранку з думкою, що сьогодні треба пару ухилянтів зловити. У них є робота, на якій потрібно виконувати план. Не виконаєш його — тобі буде непереливки. І вони змушені закривати свій план", — пояснив військовий.

Також він уточнив, що люди, з якими він співпрацює, це колишні військові, які були поранені і яким запропонували роботу у ТЦК. Наразі вони намагаються набирати особовий склад, оскільки без цього країна не зможе триматися далі.

Максим з позивним Раптор наголосив, що наразі армія потребує просто поповнення.

"Так, це виглядає не дуже гарно. Іноді бридко дивитись, що люди у формі "бусифікують" інших. Я не підтримую жодну зі сторін. Мене бісить сама думка, що це відбувається в моїй державі, що ми для того, щоб вижити, маємо, умовно кажучи, ловити собі поповнення на вулицях", — сказав він.

Також військовий запевнив, що це йому ніколи не подобалося. Резюмуючи він додав наступне:

"Якщо у людини є вади щодо здоров'я — розмови немає. А якщо ти - здорова людина, все одно будеш служити. Хочеш ти того чи ні. Хіба що маєш відстрочку або бронювання. До таких людей у мене теж немає претензій, тому що кожен має працювати на своєму місці. Головне, щоб він приносив користь. І якщо є відстрочка, то, будь ласка, працюй. Якщо ж ти працюєш в іншій структурі й ти здоровий чоловік, ти будеш служити", — підсумував Раптор.

Як повідомляло Новини.LIVE, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в умовах агресії РФ військовозобов'язані громадяни мають виконувати свій громадянський обов'язок. Він вважає, що тим, хто зараз намагається уникнути призову, після війни має бути соромно дивитися в очі своїм дітям.

Також ми писали, що за словами нардепа Давида Арахамія, в Україні готують масштабну реформу системи мобілізації. Зміни торкнуться як громадян, так і роботи ТЦК.