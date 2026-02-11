Военный учет в Украине - куда и в каком возрасте надо идти призывникам

Призывники в ТЦК. Фото: Житомирский областной ТЦК

На воинский учет в Украине должны стать все граждане мужского пола, которым исполнилось 17 лет. В Минобороны объяснили, когда именно и как происходит процесс постановки на воинский учет.

Военный учет в Украине

В Украине все граждане мужского пола, начиная с определенного возраста, должны находиться на воинском учете.

Исключением могут быть те случаи, когда лицо признается непригодным для военной службы. Такие люди или исключаются из воинского учета, или вообще не берутся на учет.

"Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", — говорится в объяснении военного ведомства.

Когда и кого берут на учет в Украине

В Минобороны объяснили, когда именно происходит процесс постановки на воинский учет призывников.

"Ежегодно в течение января-марта берутся на учет граждане Украины мужского пола", — отметили в МО.

Этот процесс касается тех украинцев, которым в год взятия на воинский учет исполнилось 17 лет.

