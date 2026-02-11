Відео
Військовий облік призовників — коли і куди треба прийти

Військовий облік призовників — коли і куди треба прийти

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 20:00
Військовий облік в Україні - куди і в якому віці треба йти призовникам
Призовники в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

На військовий облік в Україні мають стати усі громадяни чоловічої статі, яким виповнилося 17 років. У Міноборони пояснили, коли саме і як відбувається процес постановки на військовий облік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Читайте також:

Військовий облік в Україні

В Україні усі громадяни чоловічої статі, починаючи з певного віку, мають перебувати на військовому обліку.

Винятком можуть бути ті випадки, коли особа визнається непридатною для військової служби. Такі люди або виключаються з військового обліку, або взагалі не беруться на облік.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", — йдеться у поясненні військового відомства.

Коли і кого беруть на облік в Україні

У Міноборони пояснили, коли саме відбувається процес постановки на військовий облік призовників.

"Щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі", — зазначили у МО.

Цей процес стосується тих українців, яким у рік взяття на військовий облік виповнилося 17 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки днів має громадянин, щоб стати на військовий облік.

Додамо, ми повідомляли про те, що вважається порушенням військового обліку в Україні.

Міноборони українці військовий облік ТЦК та СП призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
