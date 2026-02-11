Військовий облік в Україні - куди і в якому віці треба йти призовникам

Призовники в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК

На військовий облік в Україні мають стати усі громадяни чоловічої статі, яким виповнилося 17 років. У Міноборони пояснили, коли саме і як відбувається процес постановки на військовий облік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформувало Міністерство оборони України.

Військовий облік в Україні

В Україні усі громадяни чоловічої статі, починаючи з певного віку, мають перебувати на військовому обліку.

Винятком можуть бути ті випадки, коли особа визнається непридатною для військової служби. Такі люди або виключаються з військового обліку, або взагалі не беруться на облік.

"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", — йдеться у поясненні військового відомства.

Коли і кого беруть на облік в Україні

У Міноборони пояснили, коли саме відбувається процес постановки на військовий облік призовників.

"Щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі", — зазначили у МО.

Цей процес стосується тих українців, яким у рік взяття на військовий облік виповнилося 17 років.

