К какой группе списков следует отнести женщин-офицеров при проверке ТЦК

Бухгалтерский учет на предприятии в условиях военного положения. Фото: коллаж Новини.LIVE

Министерство обороны Украины поставило точку в дискуссии о правильном оформлении военнообязанных женщин офицерского состава на предприятиях. Профильное ведомство официально подтвердило, что таких сотрудниц необходимо указывать исключительно в третьей группе списков персонального воинского учета.

Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос эксперта по трудовому праву и кадровому учету Галины Казначей, цитирует Новини.LIVE.

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Распределение женщин-офицеров по группам для списков в соответствии с постановлением № 1487

Согласно приложению 5 к постановлению правительства № 1487 от 30 декабря 2022 года, работодатели должны четко разграничивать персонал по четырем категориям.

К первой относятся военнообязанные и резервисты офицерского состава, а ко второй — рядовые, сержанты и старшины. При этом для женщин выделена отдельная, третья группа, в которую попадают все военнообязанные и резервистки, в том числе женщины-офицеры. К четвертой группе кадровики относят исключительно призывников.

В ответе на ещё один запрос эксперта министерство разъяснило статус женщин-призывниц.Если сотрудница состоит на учёте именно как призывница, её данные компания обязана относить к четвёртой группе списков.

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Ответ Минобороны на запрос. Фото: скриншот

Следовательно, любые попытки аудиторов или представителей проверяющих комиссий заставить бизнес перенести женщин-офицеров в первую группу являются безосновательными и прямо нарушают действующий Порядок организации и ведения воинского учета.

Также Новини.LIVE писали, что уклонение от базовых правил учета грозит гражданам штрафами до 25 500 гривен в период действия особого режима, а также принудительной доставкой правоохранительными органами в ТЦК. При этом уплата штрафа не отменяет само требование выполнить установленные процедуры и урегулировать свой статус.

Военный учет призывников становится безусловной обязанностью сразу после достижения 18 лет. До перевода в статус военнообязанных в 25 лет молодые люди обязаны следить за правильностью сведений в системе «Оберег», актуальное состояние которых отображается в приложении «Резерв+».