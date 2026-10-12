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Головна Мобілізація Військовий облік: до якої групи списків вносити жінок-офіцерів

Військовий облік: до якої групи списків вносити жінок-офіцерів

Ua ru
12 жовтня 2026 10:35
До якої групи списків відносити жінок-офіцерів при перевірці ТЦК
Облік на підприємстві під час воєнного стану. Фото: колаж Новини.LIVE

Міністерство оборони України поставило крапку в дискусії щодо правильного оформлення військовозобов'язаних жінок офіцерського складу на підприємствах. Профільне відомство офіційно підтвердило, що таких співробітниць необхідно фіксувати виключно в третій групі списків персонального військового обліку.

Про це відомство повідомило на запит експертки з трудового права та кадрового обліку Галини Казначей, цитує Новини.LIVE.

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Розподіл жінок-офіцерок по групах для спсиків за постановою №1487

Згідно з додатком 5 до урядової постанови №1487 від 30 грудня 2022 року, роботодавці мають чітко розмежовувати персонал за чотирма категоріями.

 До першої зараховують військовозобов'язаних та резервістів офіцерського складу, а до другої вносятть рядових, сержантів та старшин. Водночас для жінок виділено окрему, третю групу, куди потрапляють усі військовозобов'язані та резервістки, зокрема й жінки-офіцери. До четвертої групи кадровики відносять виключно призовників.

У відповіді на ще один запит експертки міністерство розтлумачило статус жінок-призовниць. Якщо співробітниця перебуває на обліку саме як призовник, її дані компанія зобов'язана відносити до четвертої групи списків.

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Відповідь Міноборони на запит. Фото: скриншот

Відтак будь-які спроби аудиторів чи представників перевіряючих комісій змусити бізнес перенести жінок-офіцерів до першої групи є безпідставними та прямо порушують чинний Порядок організації та ведення військового обліку.

Також Новини.LIVE писали, що ухилення від базових правил обліку загрожує громадянам штрафами до 25 500 гривень під час дії особливого періоду, а також примусовим доставленням правоохоронцями до ТЦК. При цьому сплата штрафу не скасовує саму вимогу виконати встановлені процедури та врегулювати свій статус.

Військовий облік призовників стає безумовним обов'язком одразу після досягнення 18 років. До переведення у статус військовозобов'язаних у 25 років молоді люди зобов'язані стежити за коректністю відомостей у системі "Оберіг", актуальний стан яких відображається у застосунку "Резерв+".

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Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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