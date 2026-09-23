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Главная Мобилизация Военным и ветеранам будут бесплатно корректировать рубцы

Военным и ветеранам будут бесплатно корректировать рубцы

Ua ru
23 сентября 2026 07:34
Защитники Украины могут бесплатно пройти коррекцию рубцов, оставшихся после травм
Военный с врачом. Фото иллюстративное: prikhodko.com

Украинские военнослужащие и ветераны могут бесплатно пройти процедуры по коррекции рубцов и шрамов, оставшихся после травм и ожогов. Программа функционирует при поддержке Министерства по делам ветеранов. Воспользоваться медицинской помощью можно в течение текущего года. Обязательное условие для участия — наличие направления.

Об этом 19 сентября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто может воспользоваться программой

Бесплатную помощь могут получить:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • военнослужащие, принимавшие участие в защите Украины;
  • отдельные категории сотрудников силовых структур и структур безопасности.

Алгоритм оказания помощи

Сначала необходимо получить направление от семейного или профильного врача. Действующим военнослужащим такой документ также может выдать воинская часть.

Следующий шаг — обращение с документами и заявлением в медицинское учреждение, участвующее в программе.

Помощь включает консультацию врача, составление индивидуального плана лечения, лазерную и инъекционную коррекцию, медицинское сопровождение и рекомендации по дальнейшему уходу. Коррекцию проводят после завершения основного лечения, хирургических вмешательств и заживления рубцов. Кроме того, врач должен проверить, нет ли у пациента противопоказаний.

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Перечень учреждений, которые предоставляют такие услуги, и подробную информацию о программе можно найти на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Справки можно получить по номеру +380 63 230 21 72 в отделе медицинской поддержки Минветеранов.

Ранее Новини.LIVE сообщал о заявлении, с которым выступил по поводу мобилизации народный депутат Алексей Кучеренко. Парламентарий во время выступления в Верховной Раде отметил, что в Украине нужно отменить ТЦК и СП. Пополнять ряды вооруженных сил, по его мнению, можно благодаря системе рекрутинга.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия объяснял, что делать студентам, которых направили на ВВК. Игнорировать требование о прохождении медосмотра не стоит даже тем, у кого есть отсрочка. За неявку к врачам могут не только наложить штраф до 17 тысяч гривен, но и объявить нарушителя в розыск.

армия ветераны военнослужащие медицина лечение
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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