Мобилизация в Украине — в ВСУ высказались о пенсионерах на фронте

Военный пенсионного возраста. Иллюстративное фото: echokieva.com

Украинские военные выступают за снижение мобилизационного возраста, поскольку 55-летние мужчины не могут быть эффективными в армии. В Вооруженных Силах считают, что в армию должна идти молодежь.

Об этом заявил командир минометной батареи Мирослав Борисенко в интервью ТСН.

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Борисенко заявил, что 55-летние и старшие мужчины не могут быть эффективными военными, поскольку даже не могут дойти до передовой и выполнять там задачи.

"Это исторически оправдано, потому что во всех войнах, конфликтах средний возраст военнослужащего был 25-26 лет. А это просто смешно, когда мы сейчас воюем с 55-летними дядьками. Это не смешно на самом деле. Это очень трагично, потому что они часто просто не могут даже дойти до передовой. А еще хуже — они не могут оттуда выйти. В этой ситуации очень много трагических моментов, о которых я не хочу даже вспоминать", — сказал военный.

Он считает, что в армию должна идти молодежь и это не значит, что все они погибнут и не вернутся, ведь в армии профессиональных молодых военных берегут и эффективно учат.

"У нас изменился подход к подготовке, использованию пехоты. Их берегут, все знают, что никто новых пехотинцев не принесет. Снижение мобилизационного возраста и расширение социальной базы для мобилизации — это единственный выход для Украины. Больше вариантов нет. Или сдаваться", — подчеркнул. Мирослав Борисенко.

Напомним, недавно глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что все идет к тому, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст, но власти не очень хотят это делать. Это очень сильно сказывается на стратегическом будущем страны.

Против снижения мобилизационного возраста также выступил бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, это возможно только в крайнем случае, поскольку возрастная категория 18-25 — будущее Украины.