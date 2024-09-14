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Волонтер с Волыни за взятку от уклониста получил 200 часов общественных работ

14 сентября 2024 07:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд наказал волонтера, который обещал уклонисту выезд за границу
Заседание суда. Иллюстративное фото: suspilne.media
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Еще в октябре 2022 года волонтер с Волыни пообещал знакомому организовать выезд за границу. Однако запланированные действия не удались, а за факт получения взятки мужчина был наказан.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда от 9 сентября, в октябре 2022 года Вадим Цалай пообещал своему знакомому призывного возраста за 700 долларов помочь выехать за границу. Обвиняемый планировал внести данные клиента в систему "Шлях", указав его как водителя, который занимается перевозкой гуманитарной помощи.

В суде Вадим Цалай не признал свою вину. Он объяснил, что после начала полномасштабной войны получил разрешение от Волынской ОВА на перевозку гуманитарной помощи из-за границы и с тех пор занимался волонтерской деятельностью. По его словам, в сентябре 2022 года к нему обратился мужчина, который хотел пересечь границу и предлагал деньги за помощь в оформлении выезда в Польшу.

Цалай согласился помочь и отвел знакомого в администрацию, где ему было предложено заполнить анкету кандидата для перевозки гуманитарной помощи. Тогда обвиняемый решил заработать на этом и попросил у мужчины 100 долларов за ускорение процесса, хотя на самом деле никакого влияния на это не имел.

Решение суда

Материалы суда свидетельствуют, что прокурорам не удалось предоставить убедительные доказательства того, что обвиняемый действительно помогал в незаконном пересечении границы военнообязанному. Однако он все же получил деньги за якобы обещание повлиять на решение областной государственной администрации.

Судья Ковельского городского районного суда, Алексей Шишилин признал Вадима Цалая виновным по части 1 статьи 190 УК Украины (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на имущество из-за обмана или злоупотребления доверием) и назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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