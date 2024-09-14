Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Волонтер з Волині за хабар від ухилянта отримав 200 годин громадських робіт arrow

Волонтер з Волині за хабар від ухилянта отримав 200 годин громадських робіт

14 вересня 2024 07:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав волонтера, який обіцяв ухилянту організувати виїзд за кордон
Засідання суду. Ілюстративне фото: suspilne.media
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ще у жовтні 2022 року волонтер з Волині пообіцяв знайомому організувати виїзд за кордон. Проте заплановані дії не вдались, а за факт отримання хабаря чоловіка було покарано.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду від 9 вересня, у жовтні 2022 року Вадим Цалай пообіцяв своєму знайомому призовного віку за 700 доларів допомогти виїхати за кордон. Обвинувачений планував внести дані клієнта до системи "Шлях", вказавши його як водія, який займається перевезенням гуманітарної допомоги.

У суді Вадим Цалай не визнав своєї вини. Він пояснив, що після початку повномасштабної війни отримав дозвіл від Волинської ОВА на перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону і відтоді займався волонтерською діяльністю. За його словами, у вересні 2022 року до нього звернувся чоловік, який хотів перетнути кордон і пропонував гроші за допомогу в оформленні виїзду до Польщі.

Цалай погодився допомогти і відвів знайомого в адміністрацію, де йому запропонували заповнити анкету кандидата для перевезення гуманітарної допомоги. Тоді обвинувачений вирішив заробити на цьому та попросив у чоловіка 100 доларів за прискорення процесу, хоча насправді жодного впливу на це не мав.

Рішення суду

Матеріали суду свідчать, що прокурорам не вдалося надати переконливі докази того, що обвинувачений дійсно допомагав у незаконному перетині кордону військовозобов’язаному. Однак він все ж отримав гроші за нібито обіцянку вплинути на рішення обласної державної адміністрації.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Олексій Шишилін визнав Вадима Цалая винним за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або правом на майно через обман чи зловживання довірою) і призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Також важливі новини дня по темі:

суд волонтери мобілізація ухилянти виїзд за кордон судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:27 Зеленський пояснив, про що саме говорив з Трампом два місяці тому

08:24 Аналог "Шахеду" — Росія почала сама виготовляти новий дрон-камікадзе з китайськими деталями

07:49 Названо нову зарплату Луніна в Реалі

07:48 Оберіть менше зло — Папа Римський закликав не голосувати за Трампа та Гарріс

07:44 У Росії наразі недостатньо сил, аби провести контрнаступ на Курщині, — ISW

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

07:30 Адвокат пояснив, що буде, якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК

07:21 Волонтер з Волині за хабар від ухилянта отримав 200 годин громадських робіт

07:15 Черги на кордоні України — до яких країн ускладнено виїзд

07:01 Купівля квитків у "Приват24" — українка скаржиться на втрату 500 грн

Ексклюзив

06:41 Ексрадниця Залужного розповіла про перші дні вторгнення РФ

08:27 Зеленський пояснив, про що саме говорив з Трампом два місяці тому

08:24 Аналог "Шахеду" — Росія почала сама виготовляти новий дрон-камікадзе з китайськими деталями

07:49 Названо нову зарплату Луніна в Реалі

07:48 Оберіть менше зло — Папа Римський закликав не голосувати за Трампа та Гарріс

07:44 У Росії наразі недостатньо сил, аби провести контрнаступ на Курщині, — ISW

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

07:30 Адвокат пояснив, що буде, якщо вчасно не сплатити штраф від ТЦК

07:21 Волонтер з Волині за хабар від ухилянта отримав 200 годин громадських робіт

07:15 Черги на кордоні України — до яких країн ускладнено виїзд

07:01 Купівля квитків у "Приват24" — українка скаржиться на втрату 500 грн

Ексклюзив

06:41 Ексрадниця Залужного розповіла про перші дні вторгнення РФ

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра