Суд покарав волонтера, який обіцяв ухилянту організувати виїзд за кордон

Засідання суду. Ілюстративне фото: suspilne.media

Ще у жовтні 2022 року волонтер з Волині пообіцяв знайомому організувати виїзд за кордон. Проте заплановані дії не вдались, а за факт отримання хабаря чоловіка було покарано.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду від 9 вересня, у жовтні 2022 року Вадим Цалай пообіцяв своєму знайомому призовного віку за 700 доларів допомогти виїхати за кордон. Обвинувачений планував внести дані клієнта до системи "Шлях", вказавши його як водія, який займається перевезенням гуманітарної допомоги.

У суді Вадим Цалай не визнав своєї вини. Він пояснив, що після початку повномасштабної війни отримав дозвіл від Волинської ОВА на перевезення гуманітарної допомоги з-за кордону і відтоді займався волонтерською діяльністю. За його словами, у вересні 2022 року до нього звернувся чоловік, який хотів перетнути кордон і пропонував гроші за допомогу в оформленні виїзду до Польщі.

Цалай погодився допомогти і відвів знайомого в адміністрацію, де йому запропонували заповнити анкету кандидата для перевезення гуманітарної допомоги. Тоді обвинувачений вирішив заробити на цьому та попросив у чоловіка 100 доларів за прискорення процесу, хоча насправді жодного впливу на це не мав.

Рішення суду

Матеріали суду свідчать, що прокурорам не вдалося надати переконливі докази того, що обвинувачений дійсно допомагав у незаконному перетині кордону військовозобов’язаному. Однак він все ж отримав гроші за нібито обіцянку вплинути на рішення обласної державної адміністрації.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Олексій Шишилін визнав Вадима Цалая винним за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або правом на майно через обман чи зловживання довірою) і призначив йому покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.