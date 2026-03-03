Военный пытался подкупить заместителю комбата, чтобы сбежать со службы — что решил суд

Военнослужащий, который хотел совершить СОЧ. Фото: ГБР

На Кировоградщине боец хотел оставить службу и предлагал взятку должностному лицу учебного центра. За совершенное он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 27 февраля сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурант, который проходил подготовку в учебном взводе, решил совершить СОЧ. Выйти через охрану мужчина не смог, поэтому предложил четыре тысячи долларов заместителю командира батальона, надеясь, что тот за деньги поможет ему выехать за пределы части. О предложении взятки чиновник сообщил правоохранителям. Военного задержали, как только он передал первую часть средств.

Решение суда

Военнослужащего признали виновным в предложении и предоставлении взятки служащему, а также в законченном покушении на уклонение от несения военной службы. По совокупности преступлений суд назначил мужчине три года заключения.

Ранее стало известно, что на Днепропетровщине офицер ВСУ организовал группировку, участники которой помогали военным совершать СОЧ. Трех участников этой группы, в том числе и самого организатора, будут судить. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что жителя Полтавы приговорили к более чем семи годам заключения. Мужчина самовольно оставил службу и не возвращался более двух месяцев.