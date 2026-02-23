На Днепропетровщине будут судить причастных к организации СОЧ для военнослужащих

Задержание участника организованной группы. Фото: ГБР

В Днепропетровской области организованная группа помогала бойцам сбегать со службы. Нарушителей будут судить.

Об этом 18 февраля сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

"Бизнес" на дезертирстве

По данным следствия офицер ВСУ организовал для военных схему СОЧ. К незаконному "бизнесу" он привлек двух сообщников, которые отвечали за финансовые расчеты и перевозки "клиентов". В пакет услуг входили инструктаж, меры конспирации, перемещение по территории Украины и организация выезда в Европу.

В частности, фигуранты за 14 тысяч долларов организовали побег бойцу, который проходил службу в воинской части в Каменском районе Днепропетровской области. 9 сентября прошлого года один из сообщников организатора забрал военного из части и переправил в Днепр. Там "клиент" отдал перевозчику семь тысяч долларов. Остальные должен был оплатить перед пересечением границы, но завершению сделки помешали правоохранители.

Во время расследования стало известно об еще одном аналогичном нарушении. Тогда за организацию побега участники преступной группировки получили пять тысяч долларов.

Офицера ВСУ задержали в сентябре прошлого года в одном из игорных заведений Днепра. Во время обыска у него изъяли почти четыре тысячи долларов взятки.

Какое наказание грозит участникам преступной группировки

За препятствование законной деятельности ВСУ и пособничество в дезертирстве майору и еще двум участникам преступной группы грозит до 12 лет тюрьмы. Обвинительный акт направили в суд.

