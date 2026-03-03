Відео
Військовий хотів піти у СЗЧ і пропонував хабар керівництву — вирок суду

Дата публікації: 3 березня 2026 03:32
Військовий задля втечі зі служби пропонував хабар заступнику комбата — що вирішив суд
Військовослужбовець, який хотів скоїти СЗЧ. Фото: ДБР

У Кіровоградській області військовослужбовець хотів утекти зі служби та пропонував хабар посадовцю навчального центру. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 27 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант, який проходив підготовку в навчальному взводі, вирішив скоїти СЗЧ. Вийти через охорону чоловік не зміг, тому запропонував чотири тисячі доларів заступнику командира батальйону, сподіваючись, що за той за гроші допоможе йому виїхати за межі частини. Про пропозицію хабара посадовець повідомив правоохоронцям. Військового затримали, щойно він передав першу частину коштів.

Рішення суду 

Військовослужбовця визнали винним у пропозиції та наданні хабара службовцю, а також у закінченому замаху на ухилення від несення військової служби. За сукупністю злочинів суд призначив чоловіку три роки ув'язнення.

Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині офіцер ЗСУ організував угруповання, учасники якого допомагали військовим скоювати СЗЧ. Трьох учасників цієї групи, зокрема й самого організатора, судитимуть. Їм загрожує до 12 років в'язниці. 

Також ми повідомляли, що жителя Полтави засудили до понад семи років ув'язнення. Чоловік самовільно залишив службу й не повертався більш ніж два місяці.

Вікторія Козир
Автор:
Вікторія Козир
