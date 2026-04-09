ВУС 999 не повредит бронированию от мобилизации в Украине

Военно-учетная специальность "солдат резерва" не может стать препятствием для получения бронирования на работе. Эта специальность не является тождественной пребыванию в оперативном резерве. А вот розыск ТЦК, в отличие от ВУС 999, является проблемой для работника критически важного предприятия.

Военно-учетная специальность 999

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Начался он 24 февраля 2022 года после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение на украинскую территорию.

Для того, чтобы обеспечить непрерывное и эффективное функционирование отечественной экономики, часть предприятий получила право бронировать своих работников. Для этого были определены так называемые предприятия критически важной инфраструктуры.

К юристам обратился работник одного из таких предприятий. Он поинтересовался, смогут ли его забронировать на работе, несмотря на то, что в его "Резерв+" появилась запись о военно-учетной специальности 999, "солдат резерва". Также мужчина отметил, что по состоянию на сейчас находится в розыске ТЦК.

Читайте также:

ВУС на бронирование не влияет, а розыск является препятствием

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что два обстоятельства имеют совершенно разное влияние на процесс бронирования. Так, военно-учетная специальность "солдат резерва" не является препятствием для бронирования, потому что она не равна пребыванию в оперативном резерве.

Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Что касается ВУС, то для бронирования она не играет роли". На этом же, как и на проблемности второго обстоятельства, отметил адвокат Юрий Айвазян: "Вы можете получить бронь с ВУС 999, однако, для начала Вам нужно сняться с розыска ТЦК, или оплатив штраф, или обжаловав розыск".

Дерий также отметил, что факт розыска, в отличие от специальности "солдат резерва", является реальным препятствием для получения брони: "К сожалению, пока у Вас в "Резерв+" есть нарушение правил воинского учета и розыск, то Вас не смогут забронировать. Поэтому Вам нужно будет оплатить штраф 8500 грн через "Резерв+", или обжаловать розыск в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда работодатель имеет право на бронирование на работников, которые имели статус ограниченно годных.

Предприятия, которые были признаны критически важными для отечественной экономики, имеют право бронировать от призыва своих работников. Это право касается даже тех сотрудников, которые имели отмененный ныне статус "ограниченно годный". Пригодность к военной службе никоим образом не влияет на процесс бронирования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сразу ли в процессе перебронирования появится новая бронь.

Бронирование работников критически важных предприятий не является автоматическим процессом. Новая бронь должна появиться в течение 72 часов, как это предусмотрено Постановлением КМУ №76.