Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Восстановиться на учете ТЦК можно, переустановив "Резерв+"

Восстановиться на учете ТЦК можно, переустановив "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 12:20
Восстановиться на учете ТЦК можно, переустановив Резерв+
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Некоторые граждане обнаружили в своем приложении "Резерв+" информацию о том, что их "сняли" с воинского учета. Юристы объяснили, что такая информация может быть банальной технической проблемой. И обычная переустановка "Резерв+" поможет решить эту ситуацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с воинского учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола с 17 до 60 лет. Также на учете могут находиться женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, или работают в медицинской сфере.

Часть граждан могут снять или исключить с воинского учета. Снятие и исключение с учета являются различными процессами.

Исключение с воинского учета является окончательным и необратимым процессом. Тогда как снятых с учета граждан могут вернуть на учет согласно требованиям законодательства.

Читайте также:

Причиной "снятия" с учета может быть техническая проблема

В некоторых случаях возвращение снятого на воинский учет нужно самому гражданину. В частности, для того, чтобы оформить отсрочку, потому что снятым с учета не предоставляют отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в "Резерв+", что он "снят" с учета. Мужчина поинтересовался, как ему вернуться на учет и почему это произошло.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что причиной может быть банальная техническая проблема: "Попробуйте удалить, а затем повторно установить "Резерв+". Если информация не изменится, то Вам нужно на электронную кошту или заказным письмом отправить в ТЦК (по Вашему месту жительства) заявление с просьбой взять Вас на воинский учет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист призвал проверить приложение "Резерв+" из-за опасного сообщения.

Украинцам в "Резерв+" начали поступать сообщения о якобы неприбытии по мобилизационному распоряжению. Гражданам не стоит игнорировать такие сигналы, поскольку они могут иметь серьезные юридические последствия.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в "Резерв+" нет оповещения о продлении отсрочки.

В Украине начиная с 2025 года большинство отсрочек стали цифровыми, а их срок раз в три месяца продлевается автоматически. Однако у военнообязанных возникает вопрос, что делать, если право на отсрочку есть, но через следующие 90 дней документ в приложении так и не обновлен.

военный учет военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации