Восстановиться на учете ТЦК можно, переустановив "Резерв+"

Некоторые граждане обнаружили в своем приложении "Резерв+" информацию о том, что их "сняли" с воинского учета. Юристы объяснили, что такая информация может быть банальной технической проблемой. И обычная переустановка "Резерв+" поможет решить эту ситуацию.

Снятие и исключение с воинского учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола с 17 до 60 лет. Также на учете могут находиться женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, или работают в медицинской сфере.

Часть граждан могут снять или исключить с воинского учета. Снятие и исключение с учета являются различными процессами.

Исключение с воинского учета является окончательным и необратимым процессом. Тогда как снятых с учета граждан могут вернуть на учет согласно требованиям законодательства.

Причиной "снятия" с учета может быть техническая проблема

В некоторых случаях возвращение снятого на воинский учет нужно самому гражданину. В частности, для того, чтобы оформить отсрочку, потому что снятым с учета не предоставляют отсрочку.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в "Резерв+", что он "снят" с учета. Мужчина поинтересовался, как ему вернуться на учет и почему это произошло.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что причиной может быть банальная техническая проблема: "Попробуйте удалить, а затем повторно установить "Резерв+". Если информация не изменится, то Вам нужно на электронную кошту или заказным письмом отправить в ТЦК (по Вашему месту жительства) заявление с просьбой взять Вас на воинский учет".

