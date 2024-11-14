Мобилизация в Украине — когда ТЦК может отказать в предоставлении справки об отсрочке

Работник территориального центра комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Несмотря на действие военного положения и всеобщей мобилизации, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от призыва. Ее можно официально оформить, обратившись в ТЦК и СП с соответствующими документами и заявлением. Обычно после данной процедуры мужчины получают справку о получении отсрочки. Однако в некоторых случаях ее не выдают.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, когда ТЦК и СП не предоставляют военнообязанным мужчинам справку о получении отсрочки.

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Так, правозащитница напомнила, что недавно стало доступно получение отсрочки через приложение "Резерв+". Поэтому военнообязанным гражданам, которые оформляют отсрочку онлайн, справку не предоставляют.

Как объяснила Дарья Тарасенко, это предусматривает постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560.

В соответствии с данным документом справка об отсрочке предоставляется только тогда, когда решение о предоставлении этой отсрочки принимала комиссия при ТЦК и СП. Поскольку отсрочка через "Резерв+" получается без создания комиссии и рассмотрения дела, то справку предоставить не могут.

"В случае оформления отсрочки через "Резерв+" доказательством оформления отсрочки является соответствующая запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, которая также отражается и в электронном ВУД (в поле "отсрочка")", — рассказала адвокат.

Ранее мы сообщали, что делать, если не удается оформить отсрочку в Резерв+.

Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

Также мы информировали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года.