Головна Мобілізація Поновитися на обліку ТЦК можна, перевстановивши "Резерв+"

Дата публікації: 8 травня 2026 12:20
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни виявили у своєму застосунку "Резерв+" інформацію про те, що їх "зняли" з військового обліку. Юристи пояснили, що така інформація може бути банальною технічною проблемою. І звичайне перевстановлення "Резерв+" допоможе вирішити цю ситуацію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зняття і виключення з військового обліку

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі з 17 до 60 років. Також на обліку можуть перебувати жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, або працюють у медичній сфері.

Частину громадян можуть зняти чи виключити з військового обліку. Зняття та виключення з обліку є різними процесами.

Виключення з військового обліку є остаточним і незворотним процесом. Тоді як знятих з обліку громадян можуть повернути на облік згідно із вимогами законодавства.

Причиною "зняття" з обліку може бути технічна проблема

У деяких випадках повернення знятого на військовий облік потрібно самому громадянину. Зокрема, для того, аби оформити відстрочку, бо знятим з обліку не надають відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, який виявив у "Резерв+", що він "знятий" з обліку. Чоловік поцікавився, як йому повернутися на облік і чому це сталося.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що причиною може бути банальна технічна проблема: "Спробуйте видалити, а потім повторно встановити "Резерв+". Якщо інформація не зміниться, то Вам потрібно на електронну кошту або рекомендованим листом відправити до ТЦК (за Вашим місцем проживання) заяву з проханням взяти Вас на військовий облік".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист закликав перевірити застосунок "Резерв+" через небезпечне повідомлення.

Українцям у "Резерв+" почали надходити повідомлення про нібито неприбуття за мобілізаційним розпорядженням. Громадянам не варто ігнорувати такі сигнали, оскільки вони можуть мати серйозні юридичні наслідки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у "Резерв+" немає сповіщення про продовження відстрочки.

В Україні починаючи з 2025 року більшість відстрочок стали цифровими, а їх термін раз на три місяці продовжується автоматично. Однак у військовозобов'язаних виникає питання, що робити, якщо право на відстрочку є, але через наступні 90 днів документ у додатку так і не оновлено.

військовий облік військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
