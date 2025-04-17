Самовольное оставление части - где военный может находиться до суда

Задержанный военный. Фото: Varta1

Если против военнослужащего, который совершил самовольное оставление части, не было принято меры пресечения, он может находиться до суда дома. Но если есть соответствующее постановление судьи, то военный должен отбыть время до суда за решеткой.

Об этом написали на портале Юристы.UA.

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До суда над СОЧ — дома

Военнослужащие, которые совершили СОЧ и вернулись или были пойманы, должны пройти через судебное разбирательство своего дела.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли право ее муж, который совершил СОЧ, а сейчас находится в ГБР, находиться дома до суда.

"Если не избрана мера пресечения, то человек вполне имеет право побыть дома до суда, и содержание в ГБР является незаконным", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему нужно определение судьи

Другой адвокат, Олег Чуваев, подтвердил необходимость наличия меры пресечения для содержания такого военного за решеткой.

"Если ваш человек находится в ГБР или другом учреждении, значит должно быть какое-то постановление судьи, чтобы применить к нему такую меру пресечения", — подчеркнул он.

Чуваев объяснил, что в такой ситуации может сделать семья

"Сначала узнайте о ней, а потом, соответственно, с помощью адвоката можете обращаться с ходатайством об изменении меры пресечения к следственному судье", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, за какие месяцы военный, самовольно оставивший свою воинскую часть, не получит зарплату.

Добавим, мы сообщали о том, когда после СОЧ уголовное дело не открывается.