Самовільне залишення частини - де військовий може перебувати до суду

Затриманий військовий. Фото: Varta1

Якщо проти військовослужбовця, який здійснив самовільне залишення частини, не було ухвалено запобіжного заходу, він може перебувати до суду удома. Та якщо є відповідна ухвала судді, то військовий повинен відбути час до суду за ґратами.

Про це написали на порталі Юристи.UA.

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До суду над СЗЧ — удома

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ та повернулися чи були спіймані, мають пройти через судовий розгляд своєї справи.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право її чоловік, який здійснив СЗЧ, а зараз перебуває у ДБР, перебувати удома до суду.

"Якщо не обраний запобіжний захід, то чоловік цілком має право побути вдома до суду, і утримання в ДБР є незаконним", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому потрібна ухвала судді

Інший адвокат, Олег Чуваєв, підтвердив необхідність наявності запобіжного заходу для утримання такого військового за ґратами.

"Якщо ваш чоловік знаходиться в ДБР чи іншій установі, значить має бути якась ухвала судді, щоб застосувати до нього такий запобіжний захід", — наголосив він.

Чуваєв пояснив, що у такій ситуації може зробити сім’я

"Спочатку дізнайтесь про неї, а потім, відповідно, за допомогою адвоката можете звертатися з клопотанням про зміну запобіжного заходу до слідчого судді", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за які місяці військовий, що самовільно залишив свою військову частину, не отримає зарплату.

Додамо, ми повідомляли про те, коли після СЗЧ кримінальна справа не відкривається.