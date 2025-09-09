Мобилизованный и обучение в вузе — может ли военный поступить на заочное отделение

Высшее образование для мобилизованного — имеет ли он такое право
Граждане Украины, которые были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, не имеют права параллельно с военной службой учиться в высших учебных заведениях, даже на заочном. Существует одно-единственное исключение из этого запрета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военный в гражданском вузе — возможность
К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
Мужчина поинтересовался, может ли он поступить на заочное отделение какого-то вуза и учиться параллельно с военной службой.
"К сожалению, Вы не имеете права поступать в гражданское высшее учебное заведение, даже на заочную форму", — пояснил гражданину в ответе юрист Владислав Дерий.
Юрист назвал одно-единственное исключение из этого запрета.
"Это возможно, если Вам еще нет 25 лет или если Вы заключите контракт на прохождение военной службы", — отметил Дерий.
В каких вузах может учиться мобилизованный
Впрочем, подчеркнул юрист, мобилизованный гражданин может учиться параллельно с военной службой — но только в отдельной категории вузов.
"В настоящее время (как мобилизованный) Вы можете учиться только в военных учебных заведениях, причем только с согласия командира", — отметил Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, при каком условии военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на обучение в высших учебных заведениях параллельно со службой в армии.
Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение.
Читайте Новини.LIVE!