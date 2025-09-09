Мобилизованный и обучение в вузе — может ли военный поступить на заочное отделение

В украинском военном вузе. Фото: "АрміяInform"

Граждане Украины, которые были мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, не имеют права параллельно с военной службой учиться в высших учебных заведениях, даже на заочном. Существует одно-единственное исключение из этого запрета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Военный в гражданском вузе — возможность

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Мужчина поинтересовался, может ли он поступить на заочное отделение какого-то вуза и учиться параллельно с военной службой.

"К сожалению, Вы не имеете права поступать в гражданское высшее учебное заведение, даже на заочную форму", — пояснил гражданину в ответе юрист Владислав Дерий.

Юрист назвал одно-единственное исключение из этого запрета.

"Это возможно, если Вам еще нет 25 лет или если Вы заключите контракт на прохождение военной службы", — отметил Дерий.

В каких вузах может учиться мобилизованный

Впрочем, подчеркнул юрист, мобилизованный гражданин может учиться параллельно с военной службой — но только в отдельной категории вузов.

"В настоящее время (как мобилизованный) Вы можете учиться только в военных учебных заведениях, причем только с согласия командира", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, при каком условии военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на обучение в высших учебных заведениях параллельно со службой в армии.

Добавим, мы сообщали о том, может ли военнослужащий, которого мобилизовали в ВСУ, поступить в военный вуз и перевестись туда на обучение.