Как влияет военно-учетный статус мужчины на выезд за границу матери с ребенком

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В то же время, в соцсетях появилась информация, что от женщин, которые выезжают за границу с детьми, требуют документы по подтверждению того, что отец стоит на военном учете.

Эту новость прокомментировала адвокат юридической компании "Де-юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

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Пересечение границы женщин с детьми

По словам юриста, в порядок пересечения границы женщин с детьми были внесены многочисленные изменения. Для этого матери необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

проездной документ ребенка (действует в течение срока, на который он выдан);

свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, может потребоваться свидетельство о расторжении брака или его заключении, если мать и ребенок имеют разные фамилии. Также с начала полномасштабной войны выезд за границу детей, не достигших 16 лет, в сопровождении матери осуществляются без нотариального согласия второго родителя.

В то же время при выезде несовершеннолетних с бабушкой, дедом, совершеннолетними братом, сестрой, мачехой, отчимом или другими лицами — пересечение границы разрешается при наличии письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки.

Нужен ли военно-учетный документ отца для пересечения границы ребенком

"По состоянию на 12 июня 2024 года изменений в порядок пересечения границы в части требования к женщинам (женам) предоставлять копии военно-учетных документов своих мужчин или отца детей — отсутствуют, как и предоставление его согласия", — подчеркнула Кись.

Она отметила, что данные об отце ребенка в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов не являются основанием для отказа в пересечении границы ни матери, ни ребенку.

Напомним, во время военного положения и мобилизации абитуриенты мужского пола при поступлении должны предоставить военный билет или приписное удостоверение.

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