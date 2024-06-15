Як впливає військово-обліковий статус чоловіка на виїзд за кордон матері з дитиною

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Водночас у соцмережах з'явилася інформація, що від жінок, які виїжджають за кордон з дітьми, вимагають документи з підтвердження того, що батько стоїть на військовому обліку.

Цю новину прокоментувала адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь у коментарі РБК-Україна.

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Перетин кордону жінок з дітьми

За словами юриста, що до порядку перетину кордону жінок з дітьми були внесені численні зміни. Наразі для цього матері необхідно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

свідоцтво про народження дитини.

Крім того, може знадобиться свідоцтво про розірвання шлюбу чи його укладання, якщо матір та дитина мають різні прізвища. Також від початку повномасштабної війни виїзд за кордону дітей, які не досягли 16 років, в супроводі матері здійснюються без нотаріальної згоди другого з батьків.

Водночас у разі виїзду неповнолітніх з бабусею, дідом, повнолітними братом, сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами — перетин кордону дозволяється за умови наявності письмової заяви одного з батьків, яка завірена органом опіки.

Чи треба військово-обліковий документ батька для перетину кордону дитиною

"Станом на 12 червня 2024 року змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків або батька дітей — відсутні, як й надання його згоди", — наголосила Кісь.

Вона зазначила, що дані про батька дитини в Реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів не є підставою для відмови у перетинанні кордону ані матері, ані дитині.

Нагадаємо, під час воєнного стану та мобілізації абітурієнти чоловічої статі при вступі повинні надати військовий квиток або приписне посвідчення.

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