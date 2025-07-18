Мобилизация летом 2025 года — какие действуют правила вручения повестки

Вручение повестки — какие правила действуют летом 2025 года
В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых на военную службу могут призвать военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. В особый период мужчины также могут получить повестки, по которым обязаны явиться в ТЦК и СП.
Какие правила вручения повесток будут действовать летом 2025 года, объяснил юрист практики военного права Зорян Павлив для адвокатского объединения "Бачинский и Партнеры".
Правила вручения повестки во время военного положения
В период военного положения действуют четкие законодательные нормы о вручении повесток. Как отметил правозащитник, правила прописаны в п. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кому могут вручить повестку
Повестки получают исключительно военнообязанные граждане. Это лица, которые должны явиться в ТЦК и СП для:
- уточнения военно-учетных данных;
- определения назначения на особый период.
К военнообязанным относятся:
- граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на учете;
- те, кто признан пригодным к военной службе;
- лица, которые не забронированы в установленном порядке.
Добавим, что также могут быть призваны граждане от 18 до 25 лет, если они имеют статус военнообязанного.
Как может быть вручена повестка
Есть два основных способа вручения:
1. Лично в руки:
- военнообязанный должен подписать повестку;
- может быть видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием;
- должен быть зафиксирован на видео отказ получить повестку или общаться с уполномоченным лицом.
2. По почте:
- ТЦК и СП могут создавать повестки в информационной системе "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов) и отправлять их по почте по адресу места жительства, который указал военнообязанный в военно-учетных данных.
Где могут вручить повестку
Закон не устанавливает конкретного места, где должна вручаться повестка. Поэтому ее могут вручить:
- по месту жительства;
- по месту учебы или работы;
- в общественных местах: на улице, остановках, блокпостах и тому подобное.
Кто имеет право вручать повестку
Вручать повестки могут представители таких структур:
- ТЦК и СП;
- районные и городские военные администрации;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
- предприятия, учреждения и организации — в пределах территории, где работают военнообязанные;
- разведывательные органы, СБУ — только тем, кто находится у них на военном учете.
Порядок действий при вручении повестки
Если повестку вручает представитель ТЦК и СП, он обязан по требованию гражданина:
- назвать свое ФИО и должность;
- предъявить служебное удостоверение.
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