Мобилизация летом 2025 года — какие действуют правила вручения повестки

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Кадр из видео на Youtube

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых на военную службу могут призвать военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. В особый период мужчины также могут получить повестки, по которым обязаны явиться в ТЦК и СП.

Какие правила вручения повесток будут действовать летом 2025 года, объяснил юрист практики военного права Зорян Павлив для адвокатского объединения "Бачинский и Партнеры".

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В период военного положения действуют четкие законодательные нормы о вручении повесток. Как отметил правозащитник, правила прописаны в п. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кому могут вручить повестку

Повестки получают исключительно военнообязанные граждане. Это лица, которые должны явиться в ТЦК и СП для:

уточнения военно-учетных данных;

определения назначения на особый период.

К военнообязанным относятся:

граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на учете;

те, кто признан пригодным к военной службе;

лица, которые не забронированы в установленном порядке.

Добавим, что также могут быть призваны граждане от 18 до 25 лет, если они имеют статус военнообязанного.

Вручение повестки военнообязанному мужчине. Кадр с видео на Youtube

Как может быть вручена повестка

Есть два основных способа вручения:

1. Лично в руки:

военнообязанный должен подписать повестку;

может быть видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием;

должен быть зафиксирован на видео отказ получить повестку или общаться с уполномоченным лицом.

2. По почте:

ТЦК и СП могут создавать повестки в информационной системе "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов) и отправлять их по почте по адресу места жительства, который указал военнообязанный в военно-учетных данных.

Где могут вручить повестку

Закон не устанавливает конкретного места, где должна вручаться повестка. Поэтому ее могут вручить:

по месту жительства;

по месту учебы или работы;

в общественных местах: на улице, остановках, блокпостах и тому подобное.

Кто имеет право вручать повестку

Вручать повестки могут представители таких структур:

ТЦК и СП;

районные и городские военные администрации;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

предприятия, учреждения и организации — в пределах территории, где работают военнообязанные;

разведывательные органы, СБУ — только тем, кто находится у них на военном учете.

Порядок действий при вручении повестки

Если повестку вручает представитель ТЦК и СП, он обязан по требованию гражданина:

назвать свое ФИО и должность;

предъявить служебное удостоверение.

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