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Главная Мобилизация Вручение повестки — какие правила действуют летом 2025 года

Вручение повестки — какие правила действуют летом 2025 года

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 08:29
Мобилизация летом 2025 года — какие действуют правила вручения повестки
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Кадр из видео на Youtube

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых на военную службу могут призвать военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. В особый период мужчины также могут получить повестки, по которым обязаны явиться в ТЦК и СП.

Какие правила вручения повесток будут действовать летом 2025 года, объяснил юрист практики военного права Зорян Павлив для адвокатского объединения "Бачинский и Партнеры".

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Правила вручения повестки во время военного положения

В период военного положения действуют четкие законодательные нормы о вручении повесток. Как отметил правозащитник, правила прописаны в п. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кому могут вручить повестку

Повестки получают исключительно военнообязанные граждане. Это лица, которые должны явиться в ТЦК и СП для:

  • уточнения военно-учетных данных;
  • определения назначения на особый период.

К военнообязанным относятся:

  • граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые находятся на учете;
  • те, кто признан пригодным к военной службе;
  • лица, которые не забронированы в установленном порядке.

Добавим, что также могут быть призваны граждане от 18 до 25 лет, если они имеют статус военнообязанного.

 

Правила вручения повестки во время военного положения
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Кадр с видео на Youtube
Как может быть вручена повестка

Есть два основных способа вручения:

1. Лично в руки:

  • военнообязанный должен подписать повестку;
  • может быть видеозапись вручения или ознакомления с ее содержанием;
  • должен быть зафиксирован на видео отказ получить повестку или общаться с уполномоченным лицом.

2. По почте:

  • ТЦК и СП могут создавать повестки в информационной системе "Оберіг" (Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов) и отправлять их по почте по адресу места жительства, который указал военнообязанный в военно-учетных данных.
Где могут вручить повестку

Закон не устанавливает конкретного места, где должна вручаться повестка. Поэтому ее могут вручить:

  • по месту жительства;
  • по месту учебы или работы;
  • в общественных местах: на улице, остановках, блокпостах и тому подобное.
Кто имеет право вручать повестку

Вручать повестки могут представители таких структур:

  • ТЦК и СП;
  • районные и городские военные администрации;
  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;
  • предприятия, учреждения и организации — в пределах территории, где работают военнообязанные;
  • разведывательные органы, СБУ — только тем, кто находится у них на военном учете.
Порядок действий при вручении повестки

Если повестку вручает представитель ТЦК и СП, он обязан по требованию гражданина:

  • назвать свое ФИО и должность;
  • предъявить служебное удостоверение.

Ранее мы сообщали, кто именно может проверять военно-учетные документы у мужчин.

Напомним, мы писали, когда уведомление о штрафе ТЦК можно игнорировать.

Также мы информировали, могут ли военнообязанному выписать сразу несколько штрафов за нарушение военного учета.

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Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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