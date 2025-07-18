Мобілізація влітку 2025 року — які діють правила вручення повістки

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Кадр з відео на Youtube

В Україні тривають мобілізаційні заходи, під час яких на військову службу можуть призвати військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років. В особливий період чоловіки також можуть отримати повістки, за якими зобов'язані явитися до ТЦК та СП.

Які правила вручення повісток діятимуть влітку 2025 року, пояснив юрист практики військового права Зорян Павлів для адвокатського об'єднання "Бачинський та Партнери".

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У період воєнного стану діють чіткі законодавчі норми щодо вручення повісток. Як зазначив правозахисник, правила прописані в п. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кому можуть вручити повістку

Повістки отримують виключно військовозобов'язані громадяни. Це особи, які повинні з'явитися до ТЦК та СП для:

уточнення військово-облікових даних;

визначення призначення на особливий період.

До військовозобов'язаних належать:

громадяни віком від 25 до 60 років, які перебувають на обліку;

ті, хто визнаний придатним до військової служби;

особи, які не заброньовані у встановленому порядку.

Додамо, що також можуть бути призвані громадяни від 18 до 25 років, якщо вони мають статус військовозобов'язаного.

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Кадр з відео на Youtube

Як може бути вручена повістка

Є два основні способи вручення:

1. Особисто в руки:

військовозобов'язаний має підписати повістку;

може бути відеозапис вручення або ознайомлення зі змістом;

має бути зафіксована на відео відмова отримати повістку або спілкуватися з уповноваженою особою.

2. Поштою:

ТЦК та СП можуть створювати повістки в інформаційній системі "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів) і надсилати їх поштою за адресою місця проживання, яку вказав військовозобов'язаний у військово-облікових даних.

Де можуть вручити повістку

Закон не встановлює конкретного місця, де повинна вручатися повістка. Тож її можуть вручити:

за місцем проживання;

за місцем навчання або роботи;

у громадських місцях: на вулиці, зупинках, блокпостах тощо.

Хто має право вручати повістку

Вручати повістки можуть представники таких структур:

ТЦК та СП;

районні та міські військові адміністрації;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

підприємства, установи та організації — у межах території, де працюють військовозобов'язані;

розвідувальні органи, СБУ — лише тим, хто перебуває в них на військовому обліку.

Порядок дій під час вручення повістки

Якщо повістку вручає представник ТЦК та СП, він зобов'язаний на вимогу громадянина:

назвати своє ПІБ та посаду;

пред'явити службове посвідчення.

Раніше ми повідомляли, хто саме може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків.

Нагадаємо, ми писали, коли повідомлення про штраф ТЦК можна ігнорувати.

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