Мобилизация в Украине — можно ли отказаться от повестки на работе

Вручение повестки военнообязанному работнику. Коллаж: Новини.LIVE

Все привыкли к повесткам, которые работники ТЦК вручают на улице, в общественных местах или приносят домой. Однако вручить этот документ военнообязанному мужчине может также и работодатель. Причем это касается как ФЛП, нанявшего работников, так и предприятий, учреждений, организаций.

Какие правила вручения повесток военнообязанным мужчинам, можно ли от нее отказаться и какие последствия ожидают работников и работодателей, об этом рассказал адвокат Александр Гарбар.

Читайте также:

Когда работодатель должен вручить повестку рабочему

Как предусмотрено постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", работодатель обязан сообщать и вручать повестки своим работникам исключительно в тех случаях, когда получил распоряжение руководителя ТЦК и СП.

Какие обязательства имеет работодатель

Каждый работодатель обязан помогать ТЦК и СП вести учет военнообязанных. Для соблюдения таких обязательств на предприятия могут приходить проверки, а в случае нарушений налагаться штрафы.

Как отмечает правовед, еще при приеме работника на работу, работодатель должен попросить предоставить военный билет или приписное удостоверение. Последний документ нужен для того, чтобы вести "первичный учет призывников и военнообязанных".

Также в обязанности работодателя входит:

сообщать по требованию военкомата военнообязанных и призывников об их вызове в ТЦК и обеспечивать их своевременное прибытие по этому вызову;

в течение семи дней сообщать ТЦК о принятии на работу и увольнении с работы призывников и военнообязанных;

ежегодно до 1 декабря подавать в ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам;

вносить в пятидневный срок в личные карточки работников изменения, касающиеся семейного положения, места жительства, образования, места работы и должности военнообязанных и призывников.

Таким образом, военкомат всегда будет иметь актуальную информацию о военнообязанном.

Работодатель просматривает документы. Фото: shutterstock.com

Как происходит вручение повестки работодателем

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его до сведения работника под личную подпись;

прислать копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку работнику о явке по вызову в ТЦК;

если работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособный, находится в отпуске или в командировке, письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием в соответствующий ТЦК.

Если работник отказывается от подписания приказа об уведомлениях о вызове и повестках, работодателю желательно этот факт зафиксировать.

К примеру, может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной.

Вручение повестки на работе. Фото: google.com

Какие нюансы должен знать работодатель

Александр Гарбар подчеркнул, что работодателю обязательно следует зафиксировать факт оповещения работника. Таким образом, фактически можно снять с себя ответственность и избежать штрафа.

"Часто бывает так, что работодатель просто отдает повестку работнику. Работник даже может ее взять, но идти или не идти, зависит чисто от его решения. Если же работник не пойдет, то он даже не понесет никакой ответственности, а все потому, что просто отдав работнику повестку, работодатель допускает большую ошибку. Вместо этого работник, взяв повестку, ничем не рискнул", — подчеркнул адвокат.

Со стороны работодателя правильными действиями являются:

выдача приказа об извещении работника о том, что он обязан явиться в ТЦК и СП;

ознакомление работника с этим приказом (подписание);

послание своего выданного приказа ТЦК.

Если работник отказывается от повестки, руководитель должен составить соответствующий акт и уведомить об этом ТЦК.

Если работодатель выполнил все вышеуказанные правила по уведомлению, он свою функцию выполнил и, соответственно, нести ответственность за действия своих работников, относящихся к воинской обязанности, работодатель не будет.

Нюансы вручения повестки работнику

Юридически работник может иметь два варианта:

Подписаться под приказом выданным ему работодателем, что означает получение повестки и взятие на себя обязательство явиться в ТЦК и СП. Отказаться от ознакомления с приказом, что юридически будет означать, что работодатель не сказал ему о повестке.

Если работник отказывается подписывать приказ, работодатель может составить акт об отказе от подписи в присутствии трех человек. В таких условиях работник будет считаться уведомленным, поэтому обязан явиться в ТЦК.

Что будет, если работодатель нарушит правила

За нарушение правил ведения военного учета работодателю грозит штраф.

На должностных лиц компании ст. 210-1 КУоАП предусмотрено наложение административного штрафа органами ТЦК:

за первое нарушение от 3400 до 5100 грн.;

за повторное нарушение в течение года от 5100 до 8500 грн.

Если работник отказывается от повестки, какая ему угрожает ответственность

За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ст. 210-1 КУоАП, такое лицо обязуют уплатить штраф от 3400 до 5100 грн.

Когда наступает уголовная ответственность для работника

Если военнообязанный начал проходить военную медкомиссию, ему может угрожать уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по ст. 336 УК.

Тогда есть риск попасть за решетку на срок от трех до пяти лет или получить условный срок.

Ранее мы сообщали, могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

Также мы рассказывали, может ли военнообязанный украинец обжаловать повестку в суде.