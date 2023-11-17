Мобілізація в Україні — чи можна відмовитися від повістки на роботі

Вручення повістки військовозобов'язаному працівнику. Колаж: Новини.LIVE

Всі звикли до повісток, які працівники ТЦК вручають на вулиці, у громадських місцях або приносять додому. Проте, вручити цей документ військовозобов'язаному чоловіку може також і роботодавець. Причому це стосується, як ФОПа, який найняв працівників, так про підприємство, установу, організацію.

Які правила вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам, чи можна від неї відмовитися та які наслідки чекають на працівників та роботодавців, про це розповів адвокат Олександр Гарбар.

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Коли роботодавець повинен вручити повістку робітнику

Як передбачено постановою Кабміну №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів", роботодавець зобов'язаний повідомляти та вручати повістки своїм працівникам виключно у тих випадках, коли отримав відповідне розпорядження від керівника ТЦК та СП.

Які зобов'язання має роботодавець

Кожен роботодавець зобов’язаний допомагати ТЦК та СП вести облік військовозобов’язаних. Для дотримання таких зобов’язань на підприємства можуть приходити перевірки, а у разі порушень накладатися штрафи.

Як зазначає правознавець, ще при прийманні працівника на роботу, роботодавець повинен попросити надати військовий квиток або приписне посвідчення. Останній документ потрібен для того, аби вести "первинний облік призовників і військовозобов’язаних".

Також в обов'язки роботодавця входить:

повідомляти на вимогу військкомату військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до ТЦК і забезпечувати їх своєчасне прибуття за цим викликом;

протягом семи днів повідомляти ТЦК про прийняття на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних;

щороку до 1 грудня подавати до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

вносити у п'ятиденний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи та посади військовозобов'язаних та призовників.

Таким чином військкомат завжди матиме актуальну інформацію про військовозобов’язаного.

Роботодавець переглядає документи. Фото: shutterstock.com

Як відбувається вручення повістки роботодавцем

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК, він зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома працівника під особистий підпис;

надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний термін до ТЦК;

вручити повістку працівнику про явку за викликом до ТЦК;

якщо працівник, на якого надійшла повістка, тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або у відрядженні, письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям до відповідного ТЦК.

Якщо працівник відмовляється від підписання наказу про оповіщення про виклик і повістки, роботодавцеві бажано цей факт зафіксувати.

До прикладу, це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою.

Вручення повістки на роботі. Фото: google.com

Які нюанси має знати роботодавець

Олександр Гарбар підкреслив, що роботодавцю обов'язково слід зафіксувати факт оповіщення працівника. Таким чином фактично можна зняти з себе відповідальність і уникнути штрафу.

"Часто буває так, що роботодавець просто віддає повістку працівнику. Працівник навіть може її взяти, але йти чи не йти, залежить суто від його рішення. Якщо ж працівник не піде, то він навіть не понесе жодної відповідальності, а все тому, що просто віддавши працівнику повістку, роботодавець припускається великої помилки. Натомість працівник, взявши повістку, нічим не ризикнув", — підкреслив адвокат.

Тож, з боку роботодавця правильними діями є:

видача наказу про оповіщення працівника про те, що він зобов’язаний з’явитися до ТЦК та СП;

ознайомлення працівника із цим наказом (підписання);

надіслання свого виданого наказу ТЦК.

Якщо працівник відмовляється від повістки, керівник має скласти відповідний акт та повідомити про це ТЦК.

Якщо роботодавець виконав усі зазначені вище правила з оповіщення, він свою функцію виконав і, відповідно, нести відповідальність за дії своїх працівників, які стосуються військового обов’язку, роботодавець не буде.

Нюанси вручення повістки працівнику

Юридично працівник може мати два варіанти:

Підписатись під наказом виданим йому роботодавцем, що означатиме отримання повістки та взяття на себе зобов'язання з’явитися до ТЦК та СП. Відмовитися від ознайомлення з наказом, що юридично буде означати те, що роботодавець не сказав йому про повістку.

Якщо працівник відмовляється підписувати наказ, то роботодавець може скласти акт про відмову від підпису в присутності трьох осіб. За таких умов працівник буде вважатися повідомленим, тому зобов'язаний з’явитися до ТЦК.

Що буде, якщо роботодавець порушить правила

За порушення правил ведення військового обліку роботодавцю загрожує штраф.

На посадових осіб підприємства ст. 210-1 КУпАП передбачено накладання адміністративного штрафу органами ТЦК:

за перше порушення від 3400 до 5100 грн;

за повторне порушення протягом року від 5100 до 8500 грн.

Якщо працівник відмовляється від повістки — яка йому загрожує відповідальність

За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до ст. 210-1 КУпАП, таку особу зобов'яжуть сплатити штраф від 3 400 до 5 100 грн.

Коли наступає кримінальна відповідальність для працівника

Якщо військовозобов'язаний вже почав проходити військову медкомісію, йому може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за ст. 336 ККУ.

Тоді є ризик потрапити за ґрати на термін від трьох до п'яти років або отримати умовний термін.

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