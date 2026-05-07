Все выезжают: депутат призвала готовить молодежь 18-22 к угрозам

Народный депутат Оксана Савчук поддержала идею военной подготовки для молодежи в возрасте 18-22 года. Она подчеркнула, что Украина должна готовить молодое поколение к возможным вызовам из-за постоянной угрозы со стороны России.

Об этом Оксана Савчук заявила в эфире Ранок.LIVE.

Военная подготовка молодежи 18-22 лет

По словам депутата, украинцы должны быть готовы к угрозам безопасности, ведь страна живет рядом с государством-агрессором.

"Мы обязаны учиться, учиться и готовиться", — подчеркнула Савчук.

В то же время она обратила внимание на тенденцию массового выезда молодых мужчин за границу. По ее словам, после завершения 9 класса и после введения возможности выезда для категории 18-22 года многие юноши покидают Украину.

"Все выезжают. И из Ивано-Франковска, и из Львова, и из Киева", — отметила нардеп.

Оксана Савчук добавила, что такая ситуация уже создает проблемы на рынке труда и в образовательной сфере. В частности, бизнес испытывает недостаток молодых работников, а учебные заведения — сокращение количества студентов.

Как писали Новини.LIVE, Александр Сырский настаивает на повышении зарплат военным инструкторам. Он обещал поднять этот вопрос во время общения с Министерством обороны.

Также мы сообщали, что что "Контракт 18-24" будет предоставлять годовую отсрочку от мобилизации. Проект зарегистрировали в Верховной Раде еще 31 июля 2025 года.