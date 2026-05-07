Всі виїжджають: депутат закликала готувати молодь 18–22 до загроз

Народна депутатка Оксана Савчук підтримала ідею військової підготовки для молоді віком 18-22 роки. Вона наголосила, що Україна має готувати молоде покоління до можливих викликів через постійну загрозу з боку Росії.

Про це Оксана Савчук заявила в ефірі Ранок.LIVE.

Військова підготовка молоді 18-22 років

За словами депутатки, українці повинні бути готовими до загроз безпеці, адже країна живе поруч із державою-агресором.

"Ми зобов'язані вчитися, навчатись і готуватися", — наголосила Савчук.

Водночас вона звернула увагу на тенденцію масового виїзду молодих чоловіків за кордон. За її словами, після завершення 9 класу та після запровадження можливості виїзду для категорії 18-22 роки багато юнаків залишають Україну.

"Всі виїжджають. І з Івано-Франківська, і зі Львова, і з Києва", — зазначила нардепка.

Оксана Савчук додала, що така ситуація вже створює проблеми на ринку праці та в освітній сфері. Зокрема, бізнес відчуває нестачу молодих працівників, а навчальні заклади — скорочення кількості студентів.

