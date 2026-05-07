Головна Мобілізація Всі виїжджають: депутат закликала готувати молодь 18–22 до загроз

Всі виїжджають: депутат закликала готувати молодь 18–22 до загроз

Дата публікації: 7 травня 2026 14:51
Молодий хлопець їде за кордон. Ілюстративне фото: freepik

Народна депутатка Оксана Савчук підтримала ідею військової підготовки для молоді віком 18-22 роки. Вона наголосила, що Україна має готувати молоде покоління до можливих викликів через постійну загрозу з боку Росії. 

Про це Оксана Савчук заявила в ефірі Ранок.LIVE

Військова підготовка молоді 18-22 років

За словами депутатки, українці повинні бути готовими до загроз безпеці, адже країна живе поруч із державою-агресором.

"Ми зобов'язані вчитися, навчатись і готуватися", — наголосила Савчук.

Водночас вона звернула увагу на тенденцію масового виїзду молодих чоловіків за кордон. За її словами, після завершення 9 класу та після запровадження можливості виїзду для категорії 18-22 роки багато юнаків залишають Україну.

Читайте також:

"Всі виїжджають. І з Івано-Франківська, і зі Львова, і з Києва", — зазначила нардепка. 

Оксана Савчук додала, що така ситуація вже створює проблеми на ринку праці та в освітній сфері. Зокрема, бізнес відчуває нестачу молодих працівників, а навчальні заклади — скорочення кількості студентів.

Як писали Новини.LIVE, Олександр Сирський наполягає на підвищенні зарплат військовим інструкторам. Він обіцяв підняти це питання під час спілкування із Міністерством оборони.

Також ми повідомляли, що що "Контракт 18-24" надаватиме річну відстрочку від мобілізації. Проєкт зареєстрували у Верховній Раді ще 31 липня 2025 року.

мобілізація молодь ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
