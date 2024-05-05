Максим Жорин убежден, что воевать придется на всем, государству нужен надежный тыл.

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Не каждый в Украине будет воевать. Если все пойдут в армию, начнутся проблемы с обеспечением ВСУ. Но абсолютно каждый должен быть готов к мобилизации.

Об этом в субботу, 4 мая, в эфире ТСН заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Абсолютно все граждане не могут призваться в армию. Это нонсенс. По словам Жорина, в истории войн такого не было ни разу. Потому что нужен тыл, обеспечивающий армию и стабильная, насколько это возможно в условиях военного положения, экономика.

"Но готовиться и быть готовым к тому, что каждый будет воевать — это другой вопрос, это должно быть. И сегодня абсолютно все украинцы должны готовиться к тому, что всем придется воевать. Однако, безусловно, всем не придется. Такого не может быть — этого не требует сегодняшняя ситуация", — убежден Максим Жорин.

Мы также сообщали, что экс-командир "Азова" Жорин призвал спецслужбы заняться срывающими мобилизацию блогерами. А мужчинам, которые бояться службы, Жорин предложил альтернативу.