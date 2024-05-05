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Всім воювати не доведеться, — екскомандир "Азову" Жорін

5 травня 2024 01:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Максим Жорін переконаний, що воювати доведеться на всім, державі потрібен надійний тил
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Не кожен в Україні буде воювати. Якщо всі підуть до війська, почнуться проблеми із забепеченням ЗСУ. Але абсолютно кожен має бути готовий до мобілізації.

Про це у суботу, 4 травня, в ефірі ТСН заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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Абсолютно всі громадяни не можуть призватися до війська. Це нонсенс. За словами Жоріна, в історії війн такого не було жодного разу. Тому що потрібен тил, який забезпечує армію і стабільна, на скільки це можливо в умовах воєнного стану, економіка. 

"Але готуватись і бути готовим до того, що кожен буде воювати – це інше питання, це має бути. І сьогодні абсолютно всі українці мають готуватися до того, що всім доведеться воювати. Проте, безумовно, всім не доведеться. Такого не може бути, щобільше — цього не вимагає сьогоднішня ситуація", — переконаний Максим Жорін.

Ми також повідомляли, що екскомандир "Азову" Жорін закликав спецслужби зайнятися блогерами, які зривають мобілізацію. А чоловікам, які бояться служби, Жорін запропонував альтернативу. 

війна
ЗСУ
полк "Азов"
мобілізація
Максим Жорін

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