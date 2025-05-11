Инвалидность не появляется в Резерв+ — что делать

Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Бывают случаи, когда у лица официально установлена инвалидность, но приложение Резерв+ ее не отображает. Это может стать препятствием для получения отсрочки. Однако, это можно исправить в зависимости от даты установления статуса.

Об алгоритме действий рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Что делать, если инвалидность была установлена до 1 января 2025 года

В таком случае человеку следует подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью — это нужно для первичной регистрации в системе Минсоцполитики. К заявлению следует приложить сканкопию справки об инвалидности.

Также есть альтернатива: можно обратиться лично в свой орган социальной защиты населения (ОСЗН), имея при себе оригинал справки и паспорт. Специалисты ОСЗН вручную внесут соответствующие данные в систему. После этого они автоматически подтянутся в Резерв+.

Что делать, если инвалидность установлена после 1 января 2025 года

В этом случае действует новая система, основанная на оценке экспертной команды, которая заменила прежнюю МСЭК. Чтобы убедиться, что данные дошли до нужных реестров, следует проверить их на Социальном портале soc.gov.ua.

В случае, если на портале отсутствуют данные или обнаружены ошибки, необходимо обратиться в учреждение здравоохранения, где проходила оценка функционального состояния. Как только информация будет внесена и обновлена в реестрах — она автоматически появится в приложении Резерв+.

Напомним, стало известно у кого в приложении Резерв+ автоматически продолжились отсрочки.

Также адвокат разъяснил, что делать, если в Резерв+ отображаются некорректные данные.