Інвалідність не зʼявляється в Резерв+ — що робити

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Трапляються випадки, коли в особи офіційно встановлена інвалідність, але застосунок Резерв+ її не відображає. Це може стати перешкодою для отримання відстрочки. Проте, це можна виправити залежно від дати встановлення статусу.

Про алгоритм дій розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що робити, якщо інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року

У такому разі людині слід подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю — це потрібно для первинної реєстрації в системі Мінсоцполітики. До заяви слід додати сканкопію довідки про інвалідність.

Також є альтернатива: можна звернутися особисто до свого органу соціального захисту населення (ОСЗН), маючи при собі оригінал довідки та паспорт. Спеціалісти ОСЗН вручну внесуть відповідні дані до системи. Після цього вони автоматично підтягнуться в Резерв+.

Що робити, якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року

У цьому випадку діє нова система, заснована на оцінці експертної команди, яка замінила колишню МСЕК. Щоб переконатися, що дані дійшли до потрібних реєстрів, слід перевірити їх на Соціальному порталі soc.gov.ua.

У разі, якщо на порталі відсутні дані або виявлені помилки, необхідно звернутися до закладу охорони здоровʼя, де проходила оцінка функціонального стану. Як тільки інформація буде внесена та оновлена в реєстрах — вона автоматично зʼявиться в застосунку Резерв+.

Нагадаємо, стало відомо в кого у застосунку Резерв+ автоматично продовжились відстрочки.

Також адвокат роз'яснив, що робити, якщо у Резерв+ відображаються некоректні дані.