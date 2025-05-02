Мобілізація у травні 2025 року — кого можуть призвати виключно за власним бажанням

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 8 серпня 2025 року. А це означає, що військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років і надалі призиватимуть на військову службу. Водночас українське законодавство визначає категорії осіб, які можуть приєднатися до лав ЗСУ виключно за власним бажанням.

Кого мають право мобілізувати виключно за добровільною згодою, повідомляємо далі у нашій статті.

Реклама

Читайте також:

Хто може приєднатися до лав ЗСУ виключно добровільно

До громадян, що не підлягають призову без добровільної згоди, належать:

чоловіки віком від 18 до 25 років;

жінки віком до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними за станом здоров'я;

особи з інвалідністю I, II, III групи, якщо ВЛК визнає їх придатними (саме ця категорія громадян має обмеження щодо проходження військової служби, зокрема їх не можуть відправляти до бойових частин);

особи, призовного віку, які мають право на відстрочку;

особи, які були у ворожому полоні й повернувся в Україну в рамках обмінів.

Усі вищеперелічені категорії можуть добровільно укласти контракт. Для цього можна звернутися у рекрутинговий центр або у ТЦК та СП за місцем реєстрації.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Які вимоги до добровольців

До таких кандидатів висуватимуться такі основні вимоги:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість;

освіта не нижче повної середньої (9 класів);

вік від 18 до 45 років, а під час дії воєнного стану — до 60 років;

відсутність судимостей.

Варто нагадати, що юнаки віком від 18 до 25 років у рамках проєкту "Контракт 18-24" мають можливість підписати контракт на один рік. У такому разі доброволець може розраховувати на мільйон гривень від держави, безвідсоткову іпотеку та соцпакет.

Важливо: даний контракт передбачає виключно бойові посади.

Раніше ми писали, кого у травні 2025 року до ЗСУ мобілізовуватимуть першочергово.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може отримати бронь від мобілізації у травні 2025 року.

Також ми інформували, хто з жінок зобов'язаний стати на військовий облік у травні 2025 року та що загрожує за ігнорування цієї вимоги.