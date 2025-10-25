Как распознают студентов, поступающих в вузы во избежание призыва - подробности от Минобразования

Студент. Фото иллюстративное: pixabay.com

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения некоторые граждане поступают в вузы не для получения образования, а для получения отсрочки от призыва. Чтобы распознавать студентов-уклонистов, работает государственная служба качества.

Об этом в эфире "Мы - Украина" сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Реклама

Читайте также:

Как разоблачают желающих избежать службы

"На самом деле это очень легко делается. Факт, учится или не учился студент, можно установить по тому, видели ли одногруппники своего одногруппника. Ответ находится моментально", - заявил представитель Минобразования.

Напомним, военный эксперт рассказал, что будет со студентами, которые прошли базовую военную подготовку. Резервистами они станут, как только примут присягу.

Также мы сообщали, что после прекращения обучения студент потеряет право на отсрочку. Правда, у отчисленных есть шанс на получение бронирования по месту работы.