Навчання під час мобілізації — як розпізнають ухилянтів

Навчання під час мобілізації — як розпізнають ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 01:30
Оновлено: 03:39
Як розпізнають студентів, які вступають до вишів задля уникнення призову — подробиці від Міносвіти
Студент. Фото ілюстративне: pixabay.com

В умовах загальної мобілізації та військового стану деякі громадяни вступають до вишів не для здобуття освіти, а для відстрочки від призову. Аби розпізнавати студентів-ухилянтів, працює державна служба якості.

Про це в ефірі "Ми — Україна" повідомив заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко.

Читайте також:

Як викривають охочих уникнути служби 

"Насправді це дуже легко робиться. Факт, вчиться чи не вчився студент, можна встановити за тим, чи бачили одногрупники свого одногрупника. Відповідь знаходиться моментально", — заявив представник Міносвіти.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, що буде зі студентами, які пройшли базову військову підготовку. Резервістами вони стануть, щойно складуть присягу.

Також ми повідомляли, що після припинення навчання студент утратить право на відстрочку. Щоправда, у відрахованих є шанс на отримання бронювання за місцем роботи.

студенти мобілізація відстрочка ухилянти Міносвіти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
