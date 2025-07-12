Побег из учебного центра - считается ли такой побег СОЧ

Мобилизованные в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Наличие или отсутствие присяги не влияет на такое понятие, как самовольное оставление части. Мобилизованный с момента отправки из ТЦК в учебный центр уже считается военнослужащим.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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СОЧ или не СОЧ

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован и сбежал из учебного центра до момента провозглашения присяги.

Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации возобновиться на учебе в университете и считается ли побег из учебного центра до присяги СОЧ (самовольным оставлением части).

"К сожалению, при таких обстоятельствах Ваш статус сейчас — военнослужащий, потому что военнообязанный считается мобилизованным с момента отправки его из ТЦК в воинскую часть", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Возобновиться на учебе не получится

По словам юриста, это означает, что мобилизованный гражданин, даже до присяги, уже находится в СОЧ.

"Кроме того, это означает, что восстановиться на обучение в университете у Вас просто нет никакой возможности", — подчеркнул Айвазян.

Единственное право военнослужащего в такой ситуации — если это СОЧ является первым, он может вернуться на службу без уголовного дела.

Напомним, мы ранее писали о том, что Минобороны объясняло, как вернуться из СОЧ по упрощенной схеме.

Добавим, мы сообщали о том, какие права имеет военный, если его СОЧ длится менее трех дней.