Побег из учебного центра - считается ли такой побег СОЧ

Побег из "учебки" до присяги — считается ли это СОЧ
Наличие или отсутствие присяги не влияет на такое понятие, как самовольное оставление части. Мобилизованный с момента отправки из ТЦК в учебный центр уже считается военнослужащим.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
СОЧ или не СОЧ
К юристам обратился гражданин, который был мобилизован и сбежал из учебного центра до момента провозглашения присяги.
Мужчина поинтересовался, может ли он в такой ситуации возобновиться на учебе в университете и считается ли побег из учебного центра до присяги СОЧ (самовольным оставлением части).
"К сожалению, при таких обстоятельствах Ваш статус сейчас — военнослужащий, потому что военнообязанный считается мобилизованным с момента отправки его из ТЦК в воинскую часть", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Возобновиться на учебе не получится
По словам юриста, это означает, что мобилизованный гражданин, даже до присяги, уже находится в СОЧ.
"Кроме того, это означает, что восстановиться на обучение в университете у Вас просто нет никакой возможности", — подчеркнул Айвазян.
Единственное право военнослужащего в такой ситуации — если это СОЧ является первым, он может вернуться на службу без уголовного дела.
Напомним, мы ранее писали о том, что Минобороны объясняло, как вернуться из СОЧ по упрощенной схеме.
Добавим, мы сообщали о том, какие права имеет военный, если его СОЧ длится менее трех дней.
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