Втеча з навчального центру - чи вважається така втеча СЗЧ

Втеча з "учебки" до присяги — чи вважається це СЗЧ
Наявність чи відсутність присяги не впливає на таке поняття, як самовільне залишення частини. Мобілізований з моменту відправлення із ТЦК в навчальний центр уже вважається військовослужбовцем.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
СЗЧ чи не СЗЧ
До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований і втік із навчального центру до моменту проголошення присяги.
Чоловік поцікавився, чи він може в такій ситуації поновитися на навчанні в університет і чи вважається втеча з навчального центру до присяги СЗЧ (самовільним залишенням частини).
"На жаль, за таких обставин Ваш статус нині — військовослужбовець, бо військовозобов'язаний вважається мобілізованим з моменту відправлення його з ТЦК до військової частини", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Поновитися на навчанні не вийде
За словами юриста, це означає, що мобілізований громадянин, навіть до присяги, уже перебуває у СЗЧ.
"Крім того, це означає, що поновитися на навчання в університеті у Вас просто не має жодної можливості", — наголосив Айвазян.
Єдине право військовослужбовця у такій ситуації — якщо це СЗЧ є першим, він може повернутися на службу без кримінальної справи.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Міноборони пояснювало, як повернутись з СЗЧ за спрощеною схемою.
Додамо, ми повідомляли про те, які права має військовий, якщо його СЗЧ триває менше трьох днів.
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