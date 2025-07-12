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Головна Мобілізація Втеча з "учебки" до присяги — чи вважається це СЗЧ

Втеча з "учебки" до присяги — чи вважається це СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:20
Втеча з навчального центру - чи вважається така втеча СЗЧ
Мобілізовані у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Наявність чи відсутність присяги не впливає на таке поняття, як самовільне залишення частини. Мобілізований з моменту відправлення із ТЦК в навчальний центр уже вважається військовослужбовцем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований і втік із навчального центру до моменту проголошення присяги.

Чоловік поцікавився, чи він може в такій ситуації поновитися на навчанні в університет і чи вважається втеча з навчального центру до присяги СЗЧ (самовільним залишенням частини).

"На жаль, за таких обставин Ваш статус нині — військовослужбовець, бо військовозобов'язаний вважається мобілізованим з моменту відправлення його з ТЦК до військової частини", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Поновитися на навчанні не вийде

За словами юриста, це означає, що мобілізований громадянин, навіть до присяги, уже перебуває у СЗЧ.

"Крім того, це означає, що поновитися на навчання в університеті у Вас просто не має жодної можливості", — наголосив Айвазян.

Єдине право військовослужбовця у такій ситуації — якщо це СЗЧ є першим, він може повернутися на службу без кримінальної справи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Міноборони пояснювало, як повернутись з СЗЧ за спрощеною схемою.

Додамо, ми повідомляли про те, які права має військовий, якщо його СЗЧ триває менше трьох днів.

ЗСУ військові мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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