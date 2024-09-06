Мобилизация в Украине — аннулируют ли бронь из-за перехода на другую должность

Бронирование работников от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право бронировать от призыва на военную службу военнообязанных работников. Для этого необходимо предоставить соответствующие списки в профильные ведомства.

Читайте также:

Однако могут ли аннулировать бронирование, если работник перешел на другую должность или сменил структурное подразделение? На этот вопрос ответила эксперт по кадровым вопросам Елена Петровская в комментарии специализированному журналу "Кадровик-01".

Так, Елена Петровская отметила, что Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных по соответствующим спискам постановлением от 27.01.2023 №76.

Для бронирования работников документы подают на утверждение в Генштаб ВСУ. Обоснование и справка о количестве военнообязанных представляются в бумажной и/или электронной формах.

В списке военнообязанных, которых предлагается бронировать, указывается фамилия, имя, отчество и должность работника.

Предприятие, учреждение, организация вправе переместить работника по критерию специальности, квалификации или должности, определяемой трудовым договором.

Такое перемещение предполагает изменение:

рабочего места, а именно — места, где работник выполняет работу;

— места, где работник выполняет работу; структурного подразделения в той же местности;

механизма или агрегата, где работник выполняет работу.

Если перевод работника в другое структурное подразделение предприятия в другой местности происходит по той же должности, бронирование сохранится. Если работник перешел на другую должность, то бронь будет аннулирована.

Ранее мы писали, кто из военнообязанных граждан Украины имеет право на бронирование от мобилизации в сентябре 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.