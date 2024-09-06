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Втрата броні під час переходу на іншу посаду — що потрібно знати українцям

6 вересня 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — чи анулюють бронювання через перехід на іншу посаду
Бронювання працівників від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації деякі підприємства, установи та організації мають право бронювати від призову на військову службу військовозобов'язаних працівників. Для цього необхідно подати відповідні списки у профільні відомства. 

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Проте, чи можуть анулювати бронювання, якщо працівник перейшов на іншу посаду або змінив структурний підрозділ? На це питання відповіла експертка з кадрових питань Олена Петровська в коментарі спеціалізованому журналу "Кадровик-01". 

Так, Олена Петровська зазначила, що Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних за відповідними списками постановою від 27.01.2023 № 76

Для бронювання працівників документи подають на затвердження до Генштабу ЗСУ. Обґрунтування та довідка щодо кількості військовозобов'язаних подаються у в паперовій та/або електронній формах.

У списку військовозобов'язаних, яких пропонується бронювати вказується прізвище, ім'я, по батькові та посада працівника.

Підприємство, установа, організація має право перемістити працівника за критерієм фаху, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Таке переміщення передбачає зміну:

  • робочого місця, а саме — місця, де працівник виконує роботу;
  • структурного підрозділу у тій самій місцевості;
  • механізму чи агрегату, на якому працівник виконує роботу.

Якщо переведення працівника в інший структурний підрозділ підприємства в іншій місцевості відбувається за тією самою посадою, бронювання збережеться. Якщо ж працівник перейшов на іншу посаду, то бронь буде анульована. 

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних громадян України має право на бронювання від мобілізації у вересні 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

мобілізація бронювання військовозобов'язані посада

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