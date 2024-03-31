Потеря военного билета — адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена

Военный билет. Фото: УНИАН

Иногда возникает ситуация, когда военнослужащий теряет военный билет. Согласно закону Украины, за это предусмотрена ответственность.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Потеря военного билета

Карпенко отметил, что о потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы в рапорте с объяснением и просьбой о его повторной выдаче.

"За испорченный или небрежно сохраненный военный билет, из-за чего он был потерян, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет ответственность в соответствии с законом", — рассказал адвокат.

Так, статьей 211 КУоАП предусмотрен штраф за небрежное хранение в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае, если такое правонарушение совершено повторно или в особый период, сумма составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Также существует требование трудоустройства мужчин — они должны иметь военно-учетный документ.

Также Минобороны в сотрудничестве с проектом ЕС разрабатывает электронный военный билет. В министерстве сообщают, что это будет выписка из реестра "Оберіг", которая будет содержать основные данные о военнообязанном.