Потеря военного билета — адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Иногда возникает ситуация, когда военнослужащий теряет военный билет. Согласно закону Украины, за это предусмотрена ответственность.
Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.
Потеря военного билета
Карпенко отметил, что о потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы в рапорте с объяснением и просьбой о его повторной выдаче.
"За испорченный или небрежно сохраненный военный билет, из-за чего он был потерян, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет ответственность в соответствии с законом", — рассказал адвокат.
Так, статьей 211 КУоАП предусмотрен штраф за небрежное хранение в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. В случае, если такое правонарушение совершено повторно или в особый период, сумма составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Также существует требование трудоустройства мужчин — они должны иметь военно-учетный документ.
Также Минобороны в сотрудничестве с проектом ЕС разрабатывает электронный военный билет. В министерстве сообщают, что это будет выписка из реестра "Оберіг", которая будет содержать основные данные о военнообязанном.
Читайте Новини.LIVE!