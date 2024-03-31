Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Втрата військового квитка — адвокат розповів, яка відповідальність передбачена arrow

Втрата військового квитка — адвокат розповів, яка відповідальність передбачена

31 березня 2024 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрата військового квитка — адвокат розповів, яка відповідальність передбачена
Військовий квиток. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Інколи виникають ситуації, коли військовослужбовець втрачає військовий квиток. Згідно із законом України, за це передбачена відповідальність.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

Читайте також:

Втрата військового квитка 

Карпенко наголосив, що про втрату військового квитка діючий військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням та проханням про його повторну видачу.

"За зіпсований або недбало збережений військовий квиток, через що він був втрачений, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе відповідальність відповідно до закону", — розповів адвокат.

Так, статтею 211 КУпАП передбачений штраф за недбале зберігання в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, якщо таке правопорушення вчинене повторно або в особливий період сума становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Також існує вимога щодо працевлаштування чоловіків — вони повинні мати військово-обліковий документ.

Також Міноборони у співпраці з проєктом ЄС розробляє електронний військовий квиток. В міністерстві повідомляють, що це буде витяг з реєстру "Оберіг", якій міститиме основні дані про військовозобов'язаного.

війна
українці
Україна
військові
мобілізація
військовий квиток
адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК