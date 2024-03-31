Втрата військового квитка — адвокат розповів, яка відповідальність передбачена

Військовий квиток. Фото: УНІАН

Інколи виникають ситуації, коли військовослужбовець втрачає військовий квиток. Згідно із законом України, за це передбачена відповідальність.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

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Втрата військового квитка

Карпенко наголосив, що про втрату військового квитка діючий військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням та проханням про його повторну видачу.

"За зіпсований або недбало збережений військовий квиток, через що він був втрачений, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе відповідальність відповідно до закону", — розповів адвокат.

Так, статтею 211 КУпАП передбачений штраф за недбале зберігання в розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі, якщо таке правопорушення вчинене повторно або в особливий період сума становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Також існує вимога щодо працевлаштування чоловіків — вони повинні мати військово-обліковий документ.

Також Міноборони у співпраці з проєктом ЄС розробляє електронний військовий квиток. В міністерстві повідомляють, що це буде витяг з реєстру "Оберіг", якій міститиме основні дані про військовозобов'язаного.