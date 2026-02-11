Видео
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

ВУС-999 — что это такое, могут ли задержать такого человека

Дата публикации 11 февраля 2026 15:25
Военно-учетная специальность 999 - может ли группа оповещения ТЦК задержать лицо с ВОС-999
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У некоторых военнообязанных граждан в профиле приложения "Резерв+" может появиться военно-учетная специальность номер 999. Юристы объяснили, что означает эта информация.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Что такое военно-учетная специальность 999

К юристам обратился гражданин, который обнаружил, что в его профиле в "Резерв+" появилась военно-учетная специальность 999.

Мужчина поинтересовался, что она означает — и могут ли его задержать при проверке документов с такой специальностью.

"ВУС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Юрист подчеркнул, что эта норма определена в приказе Минобороны от 07.09.2020 №317 "Об утверждении перечней военно-учетных специальностей и штатных должностей рядового, сержантского и старшинского состава и тарифных перечней должностей вышеуказанных военнослужащих" на основании ст. 39 Закона Украины от 25.03.1992 №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе".

Могут ли оштрафовать или задержать гражданина с ВУС-999

Айвазян пояснил, что военнообязанному гражданину, который получил такую ВОС, специально ничего делать не нужно.

"Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений", — отметил адвокат.

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, тоже подчеркнул, что задержать такого гражданина не могут, но при условии наличия отсрочки от мобилизации.

"Если Вы не имеете БЗВП, но имеете отсрочку — Вас не имеют права задерживать и доставлять в ТЦК, а также мобилизовать", —У подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как получить военно-учетную специальность без визита в территориальный центр комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, как можно узнать свою военно-учетную специальность.

штраф военный учет военнообязанные специальность Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
