Військово-облікова спеціальність 999 - чи може група оповіщення ТЦК затримати особу з ВОС-999

У деяких військовозобов’язаних громадян у профілі застосунку "Резерв+" може з’явитися військово-облікова спеціальність номер 999. Юристи пояснили, що означає ця інформація.

Що таке військово-облікова спеціальність 999

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у його профілі в "Резерв+" з’явилася військово-облікова спеціальність 999.

Чоловік поцікавився, що вона означає — і чи можуть його затримати під час перевірки документів із такою спеціальністю.

"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що ця норма визначена в наказі Міноборони від 07.09.2020 №317 "Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців" на підставі ст. 39 Закону України від 25.03.1992 №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу".

Чи можуть оштрафувати або затримати громадянина із ВОС-999

Айвазян пояснив, що військовозобов’язаному громадянину, який отримав таку ВОС, спеціально нічого робити не потрібно.

"Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", — зазначив адвокат.

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, теж підкреслив, що затримати такого громадянина не можуть, але за умови наявності відстрочки від мобілізації.

"Якщо Ви не маєте БЗВП, але маєте відстрочку — Вас не мають права затримувати і доставляти до ТЦК, а також мобілізовувати", — наголосив юрист.

