Головна Мобілізація ВОС-999 — що це таке, чи можуть затримати таку особу

ВОС-999 — що це таке, чи можуть затримати таку особу

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:25
Військово-облікова спеціальність 999 - чи може група оповіщення ТЦК затримати особу з ВОС-999
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У деяких військовозобов’язаних громадян у профілі застосунку "Резерв+" може з’явитися військово-облікова спеціальність номер 999. Юристи пояснили, що означає ця інформація.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Що таке військово-облікова спеціальність 999

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що у його профілі в "Резерв+" з’явилася військово-облікова спеціальність 999.

Чоловік поцікавився, що вона означає — і чи можуть його затримати під час перевірки документів із такою спеціальністю.

"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що ця норма визначена в наказі Міноборони від 07.09.2020 №317 "Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців" на підставі ст. 39 Закону України від 25.03.1992 №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу".

Чи можуть оштрафувати або затримати громадянина із ВОС-999

Айвазян пояснив, що військовозобов’язаному громадянину, який отримав таку ВОС, спеціально нічого робити не потрібно.

"Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", — зазначив адвокат.

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, теж підкреслив, що затримати такого громадянина не можуть, але за умови наявності відстрочки від мобілізації.

"Якщо Ви не маєте БЗВП, але маєте відстрочку — Вас не мають права затримувати і доставляти до ТЦК, а також мобілізовувати", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати військово-облікову спеціальність без візиту до територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна дізнатися свою військово-облікову спеціальність.

штраф військовий облік військовозобов'язані спеціальність Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
