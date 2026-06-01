ВУС 999: это не помеха для бронирования

"Резерв+", где появились отметки о ВУС 999. Фото: Новини.LIVE

Бронирование от мобилизации не зависит от информации, указанной в военно-учетных документах. В частности, не может стать препятствием для подачи работника на бронь появление в "Резерв+" военно-учетной специальности 999. Это чисто техническая запись, которая не имеет отношения к процессу воинского учета.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетная специальность 999

Каждый гражданин, который состоит на воинском учете, должен иметь военно-учетный документ. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

В военно-учетном документе должны быть указаны основные данные военнообязанного гражданина или призывника. В частности, его военно-учетная специальность.

В последнее время многие граждане, состоящие на воинском учете, обнаружили у себя в электронных военно-учетных документах новую ВУС, 999. Вместе с ней также идет уточнение, что гражданин должен пройти курс базовой общей военной подготовки.

Читайте также:

Запись в "Резерв+" не помешает бронированию

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить на работе бронирование от мобилизации. Мужчина рассказал, что ему исполнилось 25 лет, в "Резерв+" его статус изменился на военнообязанного, а также появилась информация о ВУС 999.

Гражданин поинтересовался, предоставят ли ему бронь при условии наличия такой военно-учетной специальности. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что это чисто техническая запись, которая не влияет на бронирование.

Адвокат Павел Гретченко пояснил: "Надпись в электронном документе "Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки, Солдат резерва" и ВУС 999097 (или просто 999) не является препятствием для бронирования. Вы успешно получили статус военнообязанного, что является главным юридическим условием для подачи работодателем документов на ваше бронирование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство планирует изменить правила бронирования.

Кабинет Министров Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных работников. Проект постановления, который сегодня рассматривают на заседании правительства, предусматривает существенные изменения в критерии критичности предприятий, требований к зарплатам и контроля за количеством забронированных.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, почему ТЦК может отказать в бронировании после отсрочки.

Бронирование предоставляется военнообязанным гражданам, которые работают на критически важных для отечественной экономики предприятиях. Гражданин имеет право получить бронь, но не в случае наличия действующей отсрочки. В такой ситуации территориальный центр комплектования откажет в бронировании.