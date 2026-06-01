ВОС 999: це не перешкода для бронювання

"Резерв+", де з’явилися позначки про ВОС 999. Фото: Новини.LIVE

Бронювання від мобілізації не залежить від інформації, вказаної у військово-облікових документах. Зокрема, не може стати перешкодою для подання працівника на бронь поява у "Резерв+" військово-облікової спеціальності 999. Це суто технічний запис, який не має відношення до процесу військового обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікова спеціальність 999

Кожен громадянин, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-обліковий документ. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.

У військово-обліковому документі мають бути вказані основні дані військовозобов’язаного громадянина чи призовника. Зокрема, його військово-облікова спеціальність.

Останнім часом багато громадян, які перебувають на військовому обліку, виявили у себе в електронних військово-облікових документах нову ВОС, 999. Разом з нею також йде уточнення, що громадянин має пройти курс базової загальної військової підготовки.

Читайте також:

Запис в "Резерв+" не перешкодить бронюванню

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити на роботі бронювання від мобілізації. Чоловік розповів, що йому виповнилося 25 років, у "Резерв+" його статус змінився на військовозобов’язаного, а також з’явилася інформація про ВОС 999.

Громадянин поцікавився, чи нададуть йому бронь за умови наявності такої військово-облікової спеціальності. Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що це суто технічний запис, який не впливає на бронювання.

Адвокат Павло Гретченко пояснив: "Напис в електронному документі "Потребує проходження базової загальновійськової підготовки, Солдат резерву" та ВОС 999097 (або просто 999) не є перешкодою для бронювання. Ви успішно набули статусу військовозобов'язаного, що є головною юридичною умовою для подачі роботодавцем документів на ваше бронювання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд планує змінити правила бронювання.

Кабінет Міністрів України готує оновлення порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт постанови, який сьогодні розглядають на засіданні уряду, передбачає суттєві зміни до критеріїв критичності підприємств, вимог до зарплат і контролю за кількістю заброньованих.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чому ТЦК може відмовити у бронюванні після відстрочки.

Бронювання надається військовозобов’язаним громадянам, які працюють на критично важливих для вітчизняної економіки підприємствах. Громадянин має право отримати бронь, але не у випадку наявності чинної відстрочки. В такій ситуації територіальний центр комплектування відмовить у бронюванні.