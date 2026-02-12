Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВВК до 25 лет — надо ли проходить

ВВК до 25 лет — надо ли проходить

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 20:00
ВВК призывников - надо ли проходить до 25 лет
Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Военно-врачебная комиссия после изменений, введенных постановлением Кабинета министров Украины, касается теперь только военнообязанных граждан. Лица до 25 лет должны пройти ВВК только в одном исключительном случае.

Как сообщают Новини.LIVE, постановление об этом принимал Кабинет министров Украины.

Реклама
Читайте также:

Изменения в процессе ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и общей мобилизации.

Процесс прохождения ВВК, выводы комиссии позволяют определить пригодность гражданина к военной службе и, при необходимости, мобилизовать такого гражданина.

Постановление Кабинета министров №675 внесло изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560), в частности, в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Эти изменения касаются прежде всего такой категории граждан на воинском учете, как призывники.

ВВК призывников — когда все же надо пройти

Призывники, то есть граждане, которым еще не исполнилось 25 лет, после вступления в силу постановления №675 не будут проходить военно-врачебную комиссию.

Есть только одно исключение, когда эта категория граждан на воинском учете вынуждена будет пройти ВВК до достижения 25-летнего возраста.

Это ситуация, когда такое лицо добровольно решило присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго может длиться военно-врачебная комиссия.

Добавим, мы сообщали о том, кто передает результаты военно-врачебной комиссии в ТЦК.

Кабинет министров военный учет мобилизация ВВК призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации