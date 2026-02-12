ВВК призывников - надо ли проходить до 25 лет

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

Военно-врачебная комиссия после изменений, введенных постановлением Кабинета министров Украины, касается теперь только военнообязанных граждан. Лица до 25 лет должны пройти ВВК только в одном исключительном случае.

Как сообщают Новини.LIVE, постановление об этом принимал Кабинет министров Украины.

Изменения в процессе ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и общей мобилизации.

Процесс прохождения ВВК, выводы комиссии позволяют определить пригодность гражданина к военной службе и, при необходимости, мобилизовать такого гражданина.

Постановление Кабинета министров №675 внесло изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560), в частности, в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Эти изменения касаются прежде всего такой категории граждан на воинском учете, как призывники.

ВВК призывников — когда все же надо пройти

Призывники, то есть граждане, которым еще не исполнилось 25 лет, после вступления в силу постановления №675 не будут проходить военно-врачебную комиссию.

Есть только одно исключение, когда эта категория граждан на воинском учете вынуждена будет пройти ВВК до достижения 25-летнего возраста.

Это ситуация, когда такое лицо добровольно решило присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

