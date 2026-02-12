ВВК призывников - надо ли проходить до 25 лет

ВВК до 25 лет — надо ли проходить
Военно-врачебная комиссия после изменений, введенных постановлением Кабинета министров Украины, касается теперь только военнообязанных граждан. Лица до 25 лет должны пройти ВВК только в одном исключительном случае.
Изменения в процессе ВВК
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и общей мобилизации.
Процесс прохождения ВВК, выводы комиссии позволяют определить пригодность гражданина к военной службе и, при необходимости, мобилизовать такого гражданина.
Постановление Кабинета министров №675 внесло изменения в Порядок организации и ведения воинского учета (постановление № 1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№560), в частности, в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.
Эти изменения касаются прежде всего такой категории граждан на воинском учете, как призывники.
ВВК призывников — когда все же надо пройти
Призывники, то есть граждане, которым еще не исполнилось 25 лет, после вступления в силу постановления №675 не будут проходить военно-врачебную комиссию.
Есть только одно исключение, когда эта категория граждан на воинском учете вынуждена будет пройти ВВК до достижения 25-летнего возраста.
Это ситуация, когда такое лицо добровольно решило присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
