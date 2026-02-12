Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація ВЛК до 25 років — чи треба проходити

ВЛК до 25 років — чи треба проходити

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 20:00
ВЛК призовників - чи треба проходити до 25 років
Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Військово-лікарська комісія після змін, запроваджених постановою Кабінету міністрів України, стосується тепер лише військовозобов’язаних громадян. Особи до 25 років мають пройти ВЛК тільки у одному винятковому випадку.

Як повідомляють Новини.LIVE, постанову про це ухвалював Кабінет міністрів України.

Реклама
Читайте також:

Зміни у процесі ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та загальної мобілізації.

Процес проходження ВЛК, висновки комісії дозволяють визначити придатність громадянина до військової служби і, за потреби, мобілізувати такого громадянина.

Постанова Кабінету міністрів №675 внесла зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560), зокрема, у процес проходження військово-лікарської комісії.

Ці зміни стосуються перш за все таку категорію громадян на військовому обліку, як призовники.

ВЛК призовників — коли все ж треба пройти

Призовники, тобто громадяни, яким ще не виповнилося 25 років, після набуття чинності постановою №675 не будуть проходити військово-лікарську комісію.

Є тільки один виняток, коли ця категорія громадян на військовому обліку змушена буде пройти ВЛК до досягнення 25-річного віку.

Це ситуація, коли така особа добровільно вирішила приєднатися до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго може тривати військово-лікарська комісія.

Додамо, ми повідомляли про те, хто передає результати військово-лікарської комісії до ТЦК.

Кабінет міністрів військовий облік мобілізація ВЛК призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації