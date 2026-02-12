ВЛК призовників - чи треба проходити до 25 років

ВЛК до 25 років — чи треба проходити
Військово-лікарська комісія після змін, запроваджених постановою Кабінету міністрів України, стосується тепер лише військовозобов’язаних громадян. Особи до 25 років мають пройти ВЛК тільки у одному винятковому випадку.
Зміни у процесі ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку та загальної мобілізації.
Процес проходження ВЛК, висновки комісії дозволяють визначити придатність громадянина до військової служби і, за потреби, мобілізувати такого громадянина.
Постанова Кабінету міністрів №675 внесла зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560), зокрема, у процес проходження військово-лікарської комісії.
Ці зміни стосуються перш за все таку категорію громадян на військовому обліку, як призовники.
ВЛК призовників — коли все ж треба пройти
Призовники, тобто громадяни, яким ще не виповнилося 25 років, після набуття чинності постановою №675 не будуть проходити військово-лікарську комісію.
Є тільки один виняток, коли ця категорія громадян на військовому обліку змушена буде пройти ВЛК до досягнення 25-річного віку.
Це ситуація, коли така особа добровільно вирішила приєднатися до лав Збройних сил України.
