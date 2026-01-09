Военно-врачебная комиссия - надо ли проходить с броней

Процесс прохождения ВВК. Фото: "Поради юриста"

Военно-врачебная комиссия является обязательной для всех военнообязанных граждан, кроме тех, кто имеет отсрочку от мобилизации или бронирования. Но в этом правиле есть несколько исключений.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Коршун.

Реклама

Читайте также:

Военно-врачебная комиссия во время действия брони

К юристам обратился гражданин, который получил бронирование от мобилизации.

Мужчина поинтересовался, правдивы ли слухи, что даже при наличии брони нужно проходить военно-врачебную комиссию.

"Обязанности проходить ВВК ежегодно по собственной инициативе законом не установлено. Кроме того, военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией", — отметил в ответе гражданину юрист Евгений Коршун.

Когда на ВВК нужно идти

Впрочем, добавил юрист, все-таки существует несколько исключений, когда военно-врачебную комиссию в таком статусе все же нужно пройти.

Во-первых, это делается, когда забронированный гражданин хочет подписать контракт на военную службу в ВСУ — без медицинского осмотра он не сможет это сделать.

Второе исключение — это граждане, которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр. Впрочем, лица с инвалидностью все равно не имеют обязанности идти на ВВК.

И третий момент, когда во время действия брони можно пройти ВВК — это когда гражданин самостоятельно решил пойти на такой шаг.

Напомним, мы ранее писали о том, когда у гражданина, который на основании состояния здоровья был забронирован от мобилизации, возникнут проблемы из-за отсутствия свидетельства о болезни.

Добавим, мы сообщали о том, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию для продления бронирования от мобилизации.