ВЛК із бронею — коли треба проходити

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:20
Військово-лікарська комісія - чи треба проходити з бронею
Процес проходження ВЛК. Фото: "Поради юриста"

Військово-лікарська комісія є обов’язковою для усіх військовозобов’язаних громадян, крім тих, хто має відстрочку від мобілізації чи бронювання. Та у цьому правилі є кілька винятків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євгеній Коршун.



Військово-лікарська комісія під час дії броні

До юристів звернувся громадянин, який отримав бронювання від мобілізації.

Чоловік поцікавився, чи правдивими є чутки, що навіть за наявності броні потрібно проходити військово-лікарську комісію.

"Обов'язку проходити ВЛК щороку з власної ініціативи законом не встановлено. Крім того, військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — наголосив у відповіді громадянину юрист Євгеній Коршун.

Коли на ВЛК потрібно іти

Втім, додав юрист, все-таки існує кілька винятків, коли військово-лікарську комісію у такому статусі все ж потрібно пройти.

По-перше, це робиться, коли заброньований громадянин хоче підписати контракт на військову службу у ЗСУ — без медичного огляду він не зможе це зробити.

Другий виняток — це громадяни, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд. Втім особи з інвалідністю все одно не мають обов’язку іти на ВЛК.

І третій момент, коли під час дії броні можна пройти ВЛК — це коли громадянин самостійно вирішив піти на такий крок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли у громадянина, який на підставі стану здоров'я був заброньований від мобілізації, виникнуть проблеми через відсутність свідоцтва про хворобу.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно проходити військово-лікарську комісію для продовження бронювання від мобілізації.

мобілізація бронювання відстрочка ВЛК контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
