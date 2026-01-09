Військово-лікарська комісія - чи треба проходити з бронею

ВЛК із бронею — коли треба проходити
Військово-лікарська комісія є обов’язковою для усіх військовозобов’язаних громадян, крім тих, хто має відстрочку від мобілізації чи бронювання. Та у цьому правилі є кілька винятків.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євгеній Коршун.
Військово-лікарська комісія під час дії броні
До юристів звернувся громадянин, який отримав бронювання від мобілізації.
Чоловік поцікавився, чи правдивими є чутки, що навіть за наявності броні потрібно проходити військово-лікарську комісію.
"Обов'язку проходити ВЛК щороку з власної ініціативи законом не встановлено. Крім того, військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", — наголосив у відповіді громадянину юрист Євгеній Коршун.
Коли на ВЛК потрібно іти
Втім, додав юрист, все-таки існує кілька винятків, коли військово-лікарську комісію у такому статусі все ж потрібно пройти.
По-перше, це робиться, коли заброньований громадянин хоче підписати контракт на військову службу у ЗСУ — без медичного огляду він не зможе це зробити.
Другий виняток — це громадяни, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд. Втім особи з інвалідністю все одно не мають обов’язку іти на ВЛК.
І третій момент, коли під час дії броні можна пройти ВЛК — це коли громадянин самостійно вирішив піти на такий крок.
