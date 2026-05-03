ВВК занизила тяжесть ранения: военный имеет право на жалобу

Военнослужащий после ранения имеет право на военно-врачебную комиссию. Если же ВВК занизила тяжесть ранения военнослужащего, он может обжаловать это заключение. Юристы объяснили, как именно это можно сделать.

ВВК для военных

Военно-врачебную комиссию проходят не только гражданские граждане, военнообязанные и резервисты. Военнослужащие Вооруженных сил Украины также имеют право на военно-врачебную комиссию.

К юристам обратился военнослужащий, который принимал участие в военных действиях во время полномасштабной войны. В этих боях военный получил ранения и попал в госпиталь.

По словам самого военнослужащего, военно-врачебная комиссия занизила ему тяжесть ранения, причем сделав это неоднократно. Военный поинтересовался, может ли он обжаловать такие решения ВВК и установить реальное состояние его здоровья.

Как обжаловать некорректное решение ВВК

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как это сделать. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Да, в общем это возможно, если изначально ВВК дважды допустила ошибку и неверно определила тяжесть ранения".

Айвазян объяснил, как именно это сделать. Адвокат отметил: "Итак, сначала необходимо добиться отмены первых двух постановлений ВВК".

А уже после этого военный может предметно задавать конкретные вопросы. В частности, об установлении актуального состояния здоровья или о доначислении выплат за эти периоды.

Если военнообязанного гражданина мобилизовали в ряды ВСУ несмотря на наличие серьезной болезни, он имеет право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии. Кроме того, если гражданин уже попал в армию, он может подать рапорт о направлении на лечение.

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.