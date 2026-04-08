Выезд за границу исключенного из учета: важны данные в Реестре

Граждане, которые были исключены с воинского учета, имеют право выезжать за границу в особый период. При этом не имеет значения, когда произошло исключение из учета и насколько старый у этого лица военно-учетный документ. Важно, чтобы информация об исключении были занесены в Реестр.

Исключение из воинского учета

Во время полномасштабной войны выезд за границу в Украине несколько ограничен. Запрещено выезжать гражданам в возрасте от 23 до 60 лет, состоящим на воинском учете.

Часть граждан этой возрастной категории могут быть исключены с воинского учета. Одна из основных причин исключения из учета это состояние здоровья, согласно которому гражданин признается непригодным к военной службе.

К юристам обратился гражданин, старше 50 лет, который был исключен с воинского учета много лет назад. Мужчина поинтересовался, может ли он, имея военный билет старого образца, выезжать за границу.

Данные об исключении должны быть в Реестре

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что год выдачи военного билета не имеет значения. Значительно важнее актуализация информации в нынешнем цифровом формате.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Все зависит от того есть ли данные о Вашем исключении в Реестре. Если согласно последнему Вы являетесь невоеннообязанным и исключенным из учета, то проблем не возникнет".

Впрочем, добавил Айвазян, бывают случаи, когда таких граждан возвращают на учет. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации: "Если же ТЦК автоматически взял Вас на учет или восстановил на последнем, то с этим вопросом придется разбираться уже отдельно, оспаривая его действия".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какой документ гражданин должен получить после отказа в выезде за границу.

Этим документом является письменное "Решение об отказе в пересечении государственной границы Украины". Без этого документа гражданин не имеет официального подтверждения отказа, а следовательно, нечего обжаловать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли пройти военно-врачебную комиссию для выезда за границу с отсрочкой.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если, скажем, у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, именно это является основным основанием для пересечения границы.